خالد غطاس: مصر جزء من تشكيل هويتي والحكيم علمني التفكير بدون توقف

أكد الدكتور خالد غطاس، الكاتب والمختص في السلوك البشري، أن مصر جزء من تشكيل هويته، ولم يستهدف شريحة من الجمهور من خلال أعماله، موضحًا أنه يحاول في فيديوهاته خلق توازن في لغة الحياة.



وأشار خلال حواره مع الإعلامية كريمة عوض من منزل توفيق الحكيم، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن الوقت الحالي أصبح الجميع يردد الفكرة بدون التفكير والتدبير بها وليس هناك مساحة للإبداع والابتكار، وتعطي مساحة من الحرية، موضحًا أنه لابد من التوازن بين الحقيقة والفبركة، والتي أثرت عليها السوشيال ميديا.

صورة توفيق الحكيم

وتابع: توفيق الحكيم علمني التفكير بدون أي توقف ولا يقدم الخاتمة بشكل صريح، والمزج بين الخيال والواقع هي صورة توفيق الحكيم.