AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

غطاس: إثيوبيا استغلت اضطرابات 2011 فى مصر وبدأت بناء سد النهضة

السبت 13/يونيو/2020 - 11:24 م
سد النهضة
سد النهضة
Advertisements
عبد الخالق صلاح
قال سمير غطاس عضو مجلس النواب، إن مشكلة إثيوبيا وسد النهضة هي الأخطر في تاريخ مصر، مضيفًا أن القاهرة من الآن دخلت الخطر والفقر المائي.

وأضاف خلال حواره ببرنامج "كل يوم"خالد أبو بكر، خلال برنامجه "كل يوم" المذاع على شاشة "ON"، أن هناك فرقًا بين المخاطر التي يمكن مجابهتها، والمخاطر الوجودية التي يتحدد من خلالها الوجود من عدمه، فمصر صحراء قاحلة يشقها نهر النيل، على جانبيه يعيش المصريين، وبدون نهر النيل تتحول مصر لفراغ صحراوي كبير.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن قضية النيل والمياه قضية حياة ووجود، وبالتالي هناك خطر حقيقي يهدد حصة مصر من النيل، مضيفًا أنه قد يلحق بمصر الخطر الوجودى بسبب سد النهضة.

وذكر أنه بعد مفاوضات مريرة ومتعثرة، فإن مطلب مصر متواضع، وهو أن يتم المليء ولكن بالتدريج وعلى سنوات لحين إيجاد بدائل أخرى، مشيرًا إلى أن إثيوبيا استغلت فترة الاضطرابات في 2011 لبدء بناء سد النهضة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إثيوبيا تلجأ لمواطنيها المغتربين للترويج لموقفها في سد النهضة | تفاصيل

سد النهضة.. لعبة بنوك المياه فى حوض النيل.. كتاب جديد يكشف سيناريوهات البيع والخصخصة للنهر

أزمة سد النهضة.. أحمد موسى: مرسى خاف على الثروة السمكية للسودان وليس حياة الـ 100 مليون مصري.. فيديو

جعل إثيوبيا تسارع في بنائه.. أحمد موسى: اجتماع مرسي بشأن سد النهضة فضيحة

ترشيحاتنا

بعد 4 سنوات.. برشلونة يسجل أسرع هدف بالدوري الإسباني في شباك مايوركا

الصحة: البحر الأحمر ومطروح وجنوب سيناء المحافظات أقل معدل إصابة بفيروس كورونا

أعلى وفيات وإصابات.. أحمد موسى عن إصابات كورونا اليوم: الوضع صعب جدا.. فيديو

استضافت دكتورة خريجة تجارة .. «الأعلى للإعلام» يوصي بتقديم بلاغ للنائب العام ضد دعاء فاروق

السعودية تتخلص من سليمان القانوني بإزالة اسمه من أحد شوارع الرياض

الرياض وجدة تسجلان أعلى معدل إصابات كورونا اليومية بالسعودية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصدرها التريند.. 5 صور لـ آمال ماهر بإطلالات مختلفة

الأصح مرتان فقط.. دراسة: الاستحمام يوميا يصيب الإنسان بالربو والسكر وأمراض المناعة

ألوان فساتين صيف 2020.. تعرفي عليها