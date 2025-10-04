الرئيس السيسي: تعزيز الطاقة النظيفة وجذب الاستثمارات أولوية للدولة

أفادت قناة أكسترا نيوز أن الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع اليوم مع رئيس الوزراء ووزيري الكهرباء والبترول لمتابعة سير العمل المشترك لتوفير التغذية الكهربائية للمشروعات الزراعية الجديدة، وعلى رأسها مشروع "الدلتا الجديدة"، بهدف دعم الأمن الغذائي.

تسريع منظومة التغذية الكهربائية وتعزيز الأمن الغذائي

ووجّه الرئيس بالإسراع في استكمال منظومة التغذية الكهربائية لمناطق الاستصلاح الزراعي، مؤكدًا على أهمية تحديث خطة أمن الطاقة بشكل دوري لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية.

تعزيز الاعتماد على الطاقة النظيفة وتقليل الوقود الأحفوري

اطلع الرئيس على الاستراتيجية الوطنية للطاقة حتى 2040، مشددًا على تعزيز دور الطاقة المتجددة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، إلى جانب تحسين جودة التغذية الكهربائية وتقليل الفاقد في الشبكات.

تكثيف جهود جذب الاستثمارات وتوطين صناعات الطاقة

شدّد السيسي على ضرورة تكثيف الجهود لجذب المزيد من الاستثمارات في قطاع الطاقة، وتسريع مشروعات الطاقة المتجددة، ودعم توطين الصناعات المرتبطة بالقطاع لتحقيق التنمية المستدامة.