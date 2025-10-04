الوزراء: الرئيس السيسي وجه أن يتم الحفاظ على المنتجات اليدوية وتطويرها

أعرب الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عن سعادته لافتتاح معرض تراثنا للحرف اليدوية، نيابة عن الرئيس السيسي .

وقال مدبولي، إن معرض تراثنا به عدد من المنتجات من الحرف اليدوية، لافتا إلى أن المعرض به تطوير الحرف التراثية .

وأشار إلى أن الرئيس السيسي وجه أن يتم الحفاظ عليها وتطويرها وتحديثها لتكون مصدر دخل لآلاف الأسر كما أنه يوفر العديد من فرص العمل للشباب .

وتابع مدبولي ، أن المعرض يشارك به ١٢٠٠ عارض ومنهم ٣٤٪؜ يعرضو لأول مرة داخل معرض تراثنا كما أن ٨٠٪؜ من الشركات العارضة وفقت لوضعها ودخلت الاقتصاد الرسمي للدولة.

وأضاف أن ٦٠ ٪؜ من العارضين بالمعرض من المراة المصرية، لافتا إلى أن هذا جزء كبير من هدفنا وهو تمكين المراة لأنها جزء أساسي في تكوين الأسر .

وأشار إلى أن دولة تونس هي ضيفة شرف للمعرض كما أن هناك العديد من الدول يشاركون في المعرض مع العديد من ذوى الهمم ، كما أنه تم توقيع مذكرة تفاهم مع الصندوق العرب للسياحة يعمل علي زيادة الصادرات من هذه الحرف .