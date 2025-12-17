بسبب صديقته .. نجم بروسيا دورتموند يقرر الرحيل عن الفريق

توقفت مفاوضات تمديد عقد كريم أديمي مع بروسيا دورتموند، في تطور مفاجئ لا يرتبط بأسباب فنية أو مالية.

ووفقًا لما أوردته وسائل الإعلام الألمانية فإن احتمال الانفصال يعود إلى عوامل تتعلق بالحياة الشخصية للاعب، ورغبة صديقته المغنية الكوسوفية لوريدانا زيفي، في الإقامة بدولة أخرى.

وبات مستقبل كريم أديمي مع دورتموند يكتنفه الغموض، بعدما أشارت تقارير إلى تعثّر المفاوضات بشأن عقد جديد مع النجم البالغ من العمر 23 عامًا، لأسباب غير متوقعة داخل أروقة النادي الأصفر والأسود.

طلبات مالية مرتفعة

وبحسب الصحافة الألمانية، لا تعود هذه الأزمة إلى مطالب مالية أو اعتبارات فنية تتعلق بمشروع النادي الرياضي.

وأفادت صحيفة "بيلد" بأن مستجدات في الحياة الشخصية لأديمي تقف وراء تفكيره في مغادرة دورتموند.

وأوضح التقرير أن إصرار صديقة أديمي على فكرة "العيش في مدينة أوروبية أخرى" كان له تأثير مباشر على خطط اللاعب المستقبلية، وعلى ضوء هذا الطلب، بات اللاعب منفتحًا على فكرة الرحيل عن دورتموند ومواصلة مسيرته الاحترافية خارج ألمانيا.

هذه التطورات فاجأت إدارة بروسيا دورتموند، التي كانت منخرطة في مفاوضات لتمديد عقد اللاعب. وبحسب ما نُقل، قررت الإدارة تعليق المفاوضات في الوقت الراهن، في ظل حالة التردد التي يعيشها اللاعب واحتمال رحيله، مؤكدة أنها لا تنوي العودة إلى طاولة النقاش قبل اتضاح الصورة بشأن مستقبله الشخصي.

وفي سياق متصل، ارتبط اسم أديمي بإمكانية الانتقال إلى أندية أوروبية كبرى، من بينها برشلونة ومانشستر يونايتد ويوفنتوس.

وكان أديمي قد وصل إلى ملعب "سيغنال إيدونا بارك" في عام 2022 قادمًا من ريد بول سالزبورغ، في صفقة بلغت قيمتها 30 مليون يورو، ومنذ ارتدائه قميص دورتموند، خاض 128 مباراة في مختلف المسابقات، سجل خلالها 32 هدفًا وقدم 22 تمريرة حاسمة.

ورغم أن عقده الحالي يمتد حتى صيف 2027، فإن أي انتقال محتمل سيستلزم مقابلًا ماليًا كبيرًا، إذ تُقدّر قيمته السوقية حاليًا بنحو 60 مليون يورو وفق موقع "ترانسفير ماركت".