عاجل
وفد حماس يصل القاهرة اليوم لبدء المفاوضات
هيئة البث الإسرائيلية: لا يوجد في الوقت الحالي وقف لإطلاق النار
بدء مؤتمر الهيئة الوطنية للإعلان عن انتخابات مجلس النواب
موسكو تشيد بـ "ويتكوف" وتعلن استعدادها دعم خطة ترامب بـ شرط وحيد
الرئيس السيسي: تعزيز الطاقة النظيفة وجذب الاستثمارات أولوية للدولة
غيابات مؤثرة في صفوف الزمالك قبل مواجهة غزل المحلة بالدوري
مليونا شخص يتظاهرون في إيطاليا من أجل غزة.. واستعدادات بإسبانيا والبرتغال
حدث تاريخي.. تفاصيل افتتاح مقبرة الملك أمنحتب الثالث بوادي الملوك بالأقصر
الرئيس السيسي يتابع مستجدات إنشاء محطات المحولات الكهربائية اللازمة لمناطق الاستصلاح الزراعي
مدبولي: تنظيم معرض تراثنا للعام السابع يؤكد اهتمام الرئيس بالحرف اليدوية
إسرائيل تجمد نشاط قوات الاحتلال في غزة وتراهن على موقف الوسطاء في القاهرة
عيار 21 يقترب من 6 آلاف جنيه.. مفأجاة في أسعار الذهب بعد خفض الفائدة
أخبار العالم

إسرائيل تجمد نشاط قوات الاحتلال في غزة وتراهن على موقف الوسطاء في القاهرة

القسم الخارجي

كشف مصدر سياسي إسرائيلي عن أن حكومة الاحتلال قررت إدخال تعديلات "تكتيكية محدودة" في عملياتها داخل قطاع غزة بهدف تعزيز حماية قواتها المنتشرة هناك، مع التأكيد أن هذه التغييرات لا تعني انسحاباً أو إعادة انتشار واسعة. 

وأوضح المصدر الإسرائيلي أن الجيش سيبقى متمركزاً داخل مدينة غزة، لكنه لن يتقدم إلى مناطق جديدة في المرحلة الحالية، ولن يتراجع عن مواقعه القائمة.

وأشار المصدر إلى أن وقف النشاط الهجومي مؤقتاً يهدف بالدرجة الأولى إلى إتاحة المجال أمام جهود الوسطاء ودفع حركة حماس نحو إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين، في ضوء المداولات الجارية حول خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف الحرب.

وتستضيف القاهرة مؤتمرا للفصائل الفلسطينية لتحديد مستقبل قطاع غزة بعد انتهاء الحرب، بعد موافقة الحركة على الإفراج عن جميع الرهائن الإسرائيليين بموجب خطة دونالد ترامب لوقف إطلاق النار.

وتتزامن التطورات مع استمرار المشاورات الأمنية والسياسية داخل تل أبيب بشأن سبل التعامل مع الرد الرسمي الذي قدّمته حماس، والذي تضمّن إشارات إلى استعدادها لإبرام صفقة شاملة تتعلق بالأسرى مقابل ترتيبات سياسية وأمنية على الأرض.

ويرى مراقبون أن هذه الخطوة الإسرائيلية تعكس رغبة في اختبار جدية حماس والتفاعل مع المناخ الدولي المتنامي الداعي إلى وقف فوري لإطلاق النار.

 كما يُتوقع أن تشكل مهلة اختبارية لقياس مدى استعداد الحركة للوفاء بالتزاماتها، خصوصاً في ما يتعلق بالإفراج عن الرهائن وتسليم جثامين الجنود والمدنيين الذين تحتجزهم.

ويؤكد مسؤولون عسكريون أن بقاء الجيش داخل غزة من دون توسيع العمليات يهدف أيضاً إلى تجنب وقوع خسائر إضافية في صفوف القوات، بالتزامن مع المحافظة على الضغط الميداني، بحيث يبقى ميزان القوة قائماً إذا ما تعثرت المفاوضات أو انهارت الهدنة المحتملة.

في المقابل، يعتبر محللون أن إسرائيل تحاول عبر هذه الخطوة توجيه رسالة مزدوجة: الأولى لحماس بأنها تملك الوقت المحدود لاتخاذ قرار مصيري بشأن الرهائن، والثانية للمجتمع الدولي بأنها تتجاوب مع الدعوات المتزايدة لتخفيف التصعيد العسكري.

ويُتوقع أن تستمر هذه السياسة في الأيام القليلة المقبلة، ريثما تتضح مآلات الجهود الدبلوماسية التي تقودها كل من مصر وقطر وبدعم مباشر من الولايات المتحدة، والتي تُعتبر حجر الزاوية في أي اتفاق محتمل لوقف الحرب.

قطاع غزة مدينة غزة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تل أبيب حكومة الاحتلال

نوح آدم

وفاة نجم الزمالك السابق بعد صراع مع المرض

رسميا.. أسعار البنزين اليوم

رسميا.. أسعار البنزين اليوم

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت.. كم يصل كيلو الفراخ البيضاء؟

صرف معاش شهري ثابت لربة المنزل.. شروط التسجيل والمبلغ

كيفية الحصول على معاش شهري ثابت لربة المنزل؟

منتخب الشباب

منتخب مصر يهزم تشيلي ويتأهل لدور الـ16 بكأس العالم للشباب

الأحلام التي إذا رأيتها لا نُخبر بها أحدًا

لو شُفتها اسكت!.. 7 أحلام إذا رأيتها في المنام لا تخبر بها أحداً

سيف زاهر

سيف زاهر يكشف مفاجأة في قائمة الزمالك أمام غزل المحلة

من هو العدو الصامت في الأرز؟

التسمم البكتيري الصامت.. متى يصبح الأرز خطرًا وكيف تحمي أسرتك ؟

يانيك فيريرا

فيريرا يحفز لاعبي الزمالك قبل مواجهة غزل المحلة بالدوري

خوان

مينا ماهر: عاوزين هدف النهاردة يا خوان

سام مرسي

أول استدعاء لمنتخب مصر الثاني.. سام مرسي يتلقى خبرا سعيدا

كيف لا تصاب بالسرطان أبدا ؟.. السر في الميتوكوندريا

احذر.. 3 أخطاء شائعة تدمر سيارتك دون أن تنتبه

تويوتا أمام القضاء بسبب تعطل سياراتها فجأة على الطرق

فستان كاجوال .. ياسمين صبري تبهر متابعيها | شاهد

الخطيب

الخطيب يستمر على كرسي رئاسة النادي الأهلي

نوى المشمش

أطباء يحذرون من نوى المشمش.. خـ.ــطـر على حياتك

الرئيس الراحل محمد أنور السادات

السادات.. ثعلب السياسة وبطل معركة التحرير

خالد عامر

خالد عامر يكتب: قراءة في المناورات المصرية التركية !

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: هل تهدد مظاهرات المغرب تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية؟

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

