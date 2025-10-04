قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
موسكو تشيد بـ "ويتكوف" وتعلن استعدادها دعم خطة ترامب بـ شرط وحيد
الرئيس السيسي: تعزيز الطاقة النظيفة وجذب الاستثمارات أولوية للدولة
غيابات مؤثرة في صفوف الزمالك قبل مواجهة غزل المحلة بالدوري
مليونا شخص يتظاهرون في إيطاليا من أجل غزة.. واستعدادات بإسبانيا والبرتغال
حدث تاريخي.. تفاصيل افتتاح مقبرة الملك أمنحتب الثالث بوادي الملوك بالأقصر
الرئيس السيسي يتابع مستجدات إنشاء محطات المحولات الكهربائية اللازمة لمناطق الاستصلاح الزراعي
مدبولي: تنظيم معرض تراثنا للعام السابع يؤكد اهتمام الرئيس بالحرف اليدوية
إسرائيل تجمد نشاط قوات الاحتلال في غزة وتراهن على موقف الوسطاء في القاهرة
عيار 21 يقترب من 6 آلاف جنيه.. مفأجاة في أسعار الذهب بعد خفض الفائدة
معركة المزرعة الصينية وطنطاوي.. كيف أذل المشير العدو في حرب أكتوبر
الوزراء: الرئيس السيسي وجه أن يتم الحفاظ على المنتجات اليدوية وتطويرها
أوصتني به قبل رحيلها| طليقة أحمد مكي تتحدث لـ "صدى البلد" عن علاقتها بوالدته.. وهذا سر الخلاف مع أخته "إيناس"
عيار 21 يقترب من 6 آلاف جنيه.. مفأجاة في أسعار الذهب بعد خفض الفائدة

منار عبد العظيم

تواصل أسعار الذهب تسجيل مستويات قياسية في السوق المحلية، مدفوعةً بعدة عوامل أبرزها الارتفاع العالمي في سعر الأوقية، وتقلبات الأسواق الدولية، إلى جانب القرارات النقدية الأخيرة في مصر، وعلى رأسها خفض سعر الفائدة بنسبة 1%.

وفي ظل حالة الترقب لدى المواطنين والمستثمرين، كشف نادي نجيب، سكرتير شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، عن أسباب الارتفاع المستمر في أسعار الذهب، وتوقعاته بشأن اتجاه السوق خلال الفترة المقبلة.

 أسباب الارتفاع.. الذهب يتأثر بالعالم

قال نجيب، خلال تصريحات تلفزيونية إن السبب الأساسي وراء الارتفاع المتواصل في أسعار الذهب محليًا هو ارتفاع الأسعار عالميًا، حيث ترتبط السوق المصرية بشكل مباشر بحركة الذهب في البورصات العالمية.

وأكد أن الأوضاع الاقتصادية والسياسية الدولية، خاصةً في الولايات المتحدة، تلعب دورًا رئيسيًا في التأثير على أسعار الذهب، مشيرًا إلى أن استمرار الأزمة الحكومية الأمريكية يعزز الطلب على الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا.

 أسعار الذهب اليوم في السوق المحلية

جاءت أسعار الذهب في مصر اليوم، وفقًا لتحديثات شعبة الذهب، على النحو التالي:

 عيار 24: 5983 جنيهًا للجرام

 عيار 21 (الأكثر شيوعًا): 5235 جنيهًا للجرام

 عيار 18: 4487 جنيهًا للجرام

 سعر الجنيه الذهب: 41,000 جنيه

وأوضح نجيب أن هذه الأسعار تعكس الوضع الحالي في الأسواق العالمية، إلى جانب تأثير العوامل الداخلية مثل العرض والطلب.

 البورصة العالمية ترفع الذهب

أشار سكرتير شعبة الذهب إلى أن أسعار الذهب ارتفعت عالميًا نتيجة استمرار أزمة الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة، للمرة الأولى منذ سبع سنوات تقريبًا، بسبب عدم التوصل إلى اتفاق حول الميزانية.

وأوضح أن هذه الأزمة أثرت على ثقة المستثمرين في الدولار الأمريكي، مما دفع الكثيرين إلى الاتجاه نحو الذهب كأداة تحوّط، وبالتالي ارتفعت الأسعار في البورصات العالمية، وهو ما انعكس مباشرة على السوق المصرية.

خفض الفائدة وتذبذب السوق المحلي

وتعليقًا على قرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي خفض سعر الفائدة بنسبة 1%، قال نجيب إن هذا القرار أدى إلى تراجع مؤقت في سعر جرام الذهب بنحو 55 جنيهًا، وشمل هذا التراجع كل الأعيرة.

إلا أنه شدد على أن هذا الانخفاض كان قصير الأمد، وسرعان ما عاود الذهب ارتفاعه مجددًا، مشيرًا إلى أن الاتجاه العام للسوق في المرحلة الحالية والمقبلة هو نحو الزيادة، في ظل استمرار التوترات العالمية وضعف الدولار.

وأكد نادي نجيب أن الذهب سيظل في نطاق الارتفاعات خلال الفترة المقبلة، بسبب استمرار العوامل الداعمة لأسعاره على المستوى العالمي، موضحًا أن أي انخفاض طفيف يكون مؤقتًا، وسرعان ما يتجاوزه السوق.

ونصح نجيب المواطنين الذين يفكرون في الشراء بهدف الادخار بعدم الانتظار كثيرًا، خاصة في ظل المؤشرات التي ترجح استمرار ارتفاع الأسعار، مؤكدًا أن الذهب لا يزال أحد أكثر الأدوات الاستثمارية أمانًا في ظل الظروف الاقتصادية العالمية.

