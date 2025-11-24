محافظ الدقهلية: مواطنونا حريصون على المشاركة بانتخابات النواب وعيا وانتماء منهم لبلدهم

قال محافظ الدقهلية، اللواء طارق مرزوق “ كل شخص حريص على الإدلاء بصوته بالعملية الإنتخابية، لمجلس النواب وكل هذا من خلال عمل دؤوب من كافة أجهزة الدولة المعنية من خلال شهر مضى من أجل إظهار مصر بالمظهر الذي تستحقه فى ظل إنجازات متعددة ومتتالية من إفتتاح متحف وإحتفالات أكتوبر ومؤتمر سلام عالمي”.

وأضاف مرزوق خلال لقاء خاص عبر فضائية “صدي البلد”، أن جميع الأجهزة التنفيذية من وزارة الصحة والتعليم والزراعة والتنمية المحلية ووزارة الداخلية وغيرها يقومون بمتابعة العملية الإنتخابية، موضحا “كل تلك الإستعدادات رسالة من الدولة على أنها على إستعداد من إخراج هذه العملية الإنتخابية فى أزهي صورها، والمحافظة مواطنوها لديها وعي وحرص على محافظتهم ووطنيين”.

وتابع: “هناك تنسيق وتعليمات من رئيس مجلس الوزراء بالإجراءات التي يتم تنفيذها وإبلاغها للمسئولين، وكان من أهم الإشتراطات على أننا على حياد من الجميع ولدينا 10 دوائر عامة و657 مقر إنتخابي و795 لجنة فرعية و21 حي ومركز ومدينة و289 مرشح يتنافسوا على 21 مقعد فردي و17 على القائمة”.