انخفاض أسعار الذهب اليوم مع قرار وقف الحرب في غزة

شهدت أسعار الذهب في مصر تراجعًا طفيفًا خلال تعاملات اليوم، السبت، متأثرة بانخفاض الطلب المحلي وترقب الأسواق لقرار وقف الحرب في غزة، الذي قد يعيد التوازن للأسواق العالمية ويؤثر على حركة الملاذات الآمنة وفي مقدمتها الذهب.

وجاءت الأسعار وفقًا لآخر تحديث في السوق المحلية على النحو التالي:

جرام عيار 24 سجل نحو 5960 جنيهًا

جرام عيار 22 سجل نحو 5463 جنيهًا

جرام عيار 21 سجل نحو 5215 جنيهًا

جرام عيار 18 سجل نحو 4470 جنيهًا

جرام عيار 14 سجل نحو 3476 جنيهًا

جرام عيار 12 سجل نحو 2980 جنيهًا

الأوقية العالمية سجلت نحو 2640 دولارًا

الجنيه الذهب سجل نحو 41720 جنيهًا

أسعار الذهب في مصر اليوم 4-10-2025.. عيار 12 بكام؟



ويترقب المتعاملون تأثير الإعلان المرتقب عن وقف الحرب في غزة على الأسواق العالمية، إذ يؤدي استقرار الأوضاع الجيوسياسية عادة إلى تراجع الطلب على الذهب كملاذ آمن، بينما يدعم استمرار التوترات ارتفاع الأسعار عالميًا.

ويرى خبراء أسواق المال أن أي تهدئة في المنطقة ستدعم عودة السيولة نحو الأصول ذات العائد مثل الأسهم والسندات، وهو ما قد يضغط على أسعار الذهب مؤقتًا، خاصة مع الاتجاه العالمي لتثبيت أسعار الفائدة خلال الربع الأخير من العام.

ومن المتوقع أن تشهد أسعار الذهب المحلية مزيدًا من الاستقرار خلال الأيام المقبلة حال ثبات سعر الدولار عند مستوياته الحالية واستمرار حالة الهدوء في الأسواق العالمية عقب القرار السياسي المرتقب بشأن غزة.