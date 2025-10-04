اللواء محمد قشقوش : حرب أكتوبر كانت حتمية.. وخطة الخداع الاستراتيجي "مفتاح النصر"

العديد من الأسرار المرتبطة بحرب أكتوبر 1973 لم تكشف بعد، ورغم مرور 52 عاما على ذكرى النصر في تلك المعركة التي تعد نقطة بارزة في تاريخ مصر، إلا أن أبطالها ما زال لديهم الكثير من الروايات التي تجسد قوة القيادة وشجاعة القوات المسلحة، وإيمان الشعب وثقته في دولته.



يقول اللواء أركان حرب دكتور محمد قشقوش في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط بمناسبة الذكرى 52 لانتصارات أكتوبر ، إن حرب أكتوبر 1973 كانت حربا حتمية، بمعنى الكلمة ، فهناك أرض محتلة يجب تحريرها وجيش تلقى هزيمة دون أن يحارب ويجب أن ينتصر، وتوقف جزء من قناة السويس المورد الاقتصادي الهام للدولة ويجب أن تستعيده، فكان خوض المعركة والانتصار بها هو أمر حتمي.

وأضاف أن حتمية الحرب تطلبت حتمية الاستعداد والتخطيط لتلك المعركة خاصة وأن الوضع أمام الطرف الآخر كان في صالحه، فكان متوفقا في التكنولوجيا والقوات الجوية، ولكن نجحت القوات المسلحة في تعويض هذا الفارق بالتخطيط الجيد وتحقيق عنصر المفاجأة.



وأشار إلى أن عنصر المفاجأة جعل الأفضلية للقوات المصرية، فلم يستطع العدو أن يجمع قواته الاحتياطية، وتمكنت القوات المصرية من عبور قناة السويس وتدمير خط برليف، مشيرا إلى أن خطة الخداع الاستراتيجي شارك بها الجميع بداية من الرئيس الراحل محمد أنور السادات، حتى الجنود بالقوات المسلحة الذين كانوا يقومون بالصيد في القناة السويس قبل الحرب.



وأوضح أن التخطيط للحرب واختيار يوم 6 أكتوبر لم يكن أمرا عابرا.. مشيرا إلى أن اختيار موعد الحرب نفسه جاء بعد دراسة كبيرة من رئيس فرع التخطيط بهيئة عمليات القوات المسلحة في حرب أكتوبر، حيث حدد الفصل والشهر واليوم والساعة المناسبة للمعركة.



ولفت إلى أنه يجب الحديث عن المجهود الكبير الذي قام به الشعب المصري وقواته المسلحة، حيث نجح في 6 سنوات فقط من الهزيمة إلى العودة وخوض المعركة وتحقيق الانتصار، مشيرا إلى أنه وفقا لعامل الوقت فإن هذا يعد انجازا فعليا فعلى سبيل المثال ألمانيا تلقت هزيمة في الحرب العالمية الاولى واستعدت على مدار 18 عاما حتى تدخل الحرب العالمية الثانية ، مشيرا إلى أن 70% من القوات التي حاربت في عام 1973 كانت قد شاركت في حرب 1967 ، ولكن المناخ اختلف من إعداد جيد وتكاتف كبير وإصرار على تحقيق النصر.



وأعرب عن أمله أن تكون روح أكتوبر موجودة دائما في وجدان الشعب المصري، لأن تلك الروح التي ستحمي الشعب المصري من أي ضعف أو تشتيت خاصة في ظل حرب الشائعات التي تطال كل شيء دون توقف.. مضيفا أن روح أكتوبر وحب الوطن والتكاتف بين الشعب وقيادته السياسية ستكون نقطة الارتكاز التي ينطلق منها بناء مصر القوية عسكريا واقتصاديا وسياسيا.



وأوضح اللواء أركان حرب دكتور محمد قشقوش أنه شارك في حرب أكتوبر 1973 بسلاح المظلات في السويس مشيرا إلى أنه كان مسؤولا عن تأمين مركز القيادة الرئيسي للقوات المسلحة .

وطالب الشعب المصري بالتركيز فيما تشهده المنطقة حاليا، مشيرا إلى أن الشباب المصري والشعب المصري هم أبناء وأحفاد جيل أكتوبر وقادرون على الحفاظ على أمن مصر، ويجب عليهم استلهام روح أكتوبر .



من جانبه ، قال العقيد محيي الدين مصطفى، أحد أبطال حرب أكتوبر من سلاح المدرعات، والذي شارك في العديد من العمليات البطولية خلال الحرب إن الاستعدادات لحرب أكتوبر بدأت بتدريبات مكثفة في معهد المدرعات، حيث كانت هذه التدريبات جزءًا من خطة استراتيجية على مستوى الدولة.



وذكر أن بعض الجنود رفضوا الإجازات وأصروا على البقاء في مواقعهم حتى دخول الحرب، مشيرا الى أن الحماس والإصرار الوطني الذي كان يسيطر على الجيش المصري يعد السبب الرئيسي لتحقيق النصر.



وأضاف أن مهمته خلال الحرب كان قائد فريق الحرس الأمامي للفرقة 21 وكانت دبابته هي الأولى التي تحركت نحو القناة، وبالرغم من أن معبر سرابيوم لم يكن جاهزا بالكامل، إلا أن الفريق سعد الدين الشاذلي أصدر أمرا بالتقدم، وتعاون المهندسون العسكريون في تثبيت المعبر، مما أتاح لهم العبور بأمان.



وأشار إلى أنه بعد العبور، كانت هناك معارك ضارية ضد العدو الإسرائيلي موضحا أنه تمكن من تدمير أربع دبابات للعدو والاستيلاء على دبابة خامسة أمريكية الصنع، وهي واحدة من الدبابات الحديثة التي كانت بحوزة الجيش الإسرائيلي في ذلك الوقت، وتم إرسال هذه الدبابة إلى القاهرة لدراستها.



وأكد العقيد محيي الدين، أن سلاح المدرعات لعب دورا محوريا في حرب أكتوبر، حيث كان التكتيك يعتمد على تقدم المشاة أولا ثم تقدم المدرعات لتأمين المواقع وتوفير الدعم الناري، مشددا على أن انتصار حرب أكتوبر كان نتيجة لتضحيات وشجاعة المصريين.