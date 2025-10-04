الري: حذرنا المواطنين في طرح النهر من غرق أراضيهم قبل أسابيع

كشف المهندس محمد غانم المتحدث بإسم وزارة الري، حقيقة غرق محافظة بالكامل نتيجة ارتفاع مناسيب مياه نهر النيل ، موضحًا أنه لم يحدث ذلك وكلها إشاعات وإنما ماتعرض للغرق هو أراضى طرح النيل .

وأضاف "غانم" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يامصر" عبر القناة " الأولى " أن أراضى طرح النهر هى جزء من أراضى نهر النيل وجرى النهر ومن الطبيعى أن يحدث لها غمر كلعام فى نفس التوقيت بعد ارتفاع مناسيب المياه.

وأشار المتحدث بإسم وزارة الري إلى أن السد العالى له دور رئيسي فى حماية مصر من تلك الفيضانات والاستفادة بالمياه خلال العام كله .

وأكد أن المحافظات التى تعرض فيها بعض الأراضى للغرق هى المنوفية والبحيرة ، وبالفعل تم إتحذير المواطنين منذ يوم 7 سبتمبر تم إبلاغ المواطنين بالابتعاد عن هذه المناطق .