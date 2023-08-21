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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أقل تذكرة بـ 80 دولار.. حفلة عمرو دياب تثير جدلا واسعا في لبنان

الفنان عمرو دياب
الفنان عمرو دياب

أثار الفنان عمرو دياب، جدلا واسعا داخل لبنان خلال الأيام القليلة الماضية، وذلك بسبب حفلته الأخيرة التي سيقيمها في لبنان، وتحديدا في بيروت، وسط حالة من الجدل الكبيرة بين قطاع كبير من المواطنين في لبنان حول هذه الحفل، خاصة في ضوء ما تمر به لبنان في الفترة الراهنة، وسط اختلافات كبيرة بين الجماهير وبعضها البعض حول هذه الحفلة. 

ورصدت فضائية "العربية" الاختلاف والجدل المثار بين المواطنين في لبنان حول حفل عمرو دياب الجديد، والذي سيشهد جدل كبير ما بين مؤيد معارض لهذه الحفلة، خاصة أن البعض يرى أن الظروف الحالية التي تعيشها لبنان لا تواكب سعر تذكرة الحفلة. 

جدل كبير بين اللبنانيين بسبب حفل عمرو دياب 

وتحدث أحد المواطنين في لبنان مع قناة العربية قائلا إنه لن يحضر هذا الحفل بالتأكيد، بسبب سعر التذكرة المرتفع، إذ أن 80 دولارا هي سعر أقل تذكرة في الحفل، "أدفع 80 دولار فقط عشان أقف على الباب وكل أما تقرب متر بتزيد في السعر، 80 دولار في حفلة، مين في هذه الأيام قادر عشان يدفع 80 دولار لعمرو دياب". 

وقال مواطن آخر إن الفقر عم على قطاع كبير من المواطنين، إذ أن البعض لم يصبح لديه أموال لحضور مثل هذه الحفلات، "أنا بستغرب ازاي الناس بتنزل عشان تحضر هذه الحفلات في الفترة الحالية". 

ورصد التقرير أنه على رغم رفض البعض ألا أنه توافد الآلاف من أجل حضور حفل عمرو دياب في بيروت، مرتديين الزي الأبيض، إذ أن المنظمون والحاضرون شبهه عودته بعد 22 عاما من الغياب على لبنان بعرس لعاصمة يحق لها الفرح. 

وتحدث أحد الحاضرين إلى الحفل قائلا إن الظروف الاقتصادية صعبة في لبنان، ولكن يجب أن نفرح قليلا، "مش هندفن نفسنا بسبب الظروف الاقتصادية"، فيما قالت امرأة أخرى: "إحنا عاوزين نتبسط يعني لو مش هنتبسط مش هنعيش"، فيما قال آخر: "عاوزين بيروت ترجع تاني مدينة الفرح والحياة، والنهاردة حفلة الهضبة، مكناش متوقعين الأرقام الكبيرة في الحضور". 

وكشف التقرير عن أن حفل عمرو دياب حضره أكثر من 15 ألف متفرج، وسط سعادة كبيرة من الحاضرين بالأغاني التي قدمها عمرو دياب في هذه الحفل. 

عمرو دياب لبنان حفل عمرو دياب الظروف الاقتصادية بيروت

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