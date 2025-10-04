9 غيابات تضرب الأهلي أمام كهرباء الإسماعيلية في الدوري

يغيب عدد من لاعبي الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، عن مواجهة كهرباء الإسماعيلية، خلال لقاءات الجولة العاشرة، من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتلعب المباراة بين الفريقين على استاد المقاولون العرب، في الثامنة من مساء اليوم السبت. يدخل فريق الأهلي مباراة اليوم بقيادة عماد النحاس القائم بأعمال المدير الفني، محتلا المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 15 نقطة.

على الجانب الآخر، يحتل كهرباء الإسماعيلية بقيادة رضا شحاتة، المركز الثامن عشر بجدول الترتيب برصيد 8 نقاط.

وينتظر أن يخوض الأهلى المباراة بتشكيل يضم: محمد الشناوى في حراسة المرمى، وفى خط الدفاع: محمد هانى، ياسر إبراهيم، ياسين مرعى، أحمد نبيل كوكا. وفى خط الوسط: مروان عطية، محمد مجدى أفشة، أحمد عبدالقادر. وفى الهجوم: حسين الشحات، أشرف بن شرقى، محمد شريف.

يغيب عن الأهلي كلا من: محمود حسن تريزيجيه للإيقاف، كريم فؤاد، أشرف داري، محمد شكري، جراديشار، وإمام عاشور لإصابات مختلفة. ويغيب أحمد رضا لأسباب فنية، ومحمد عبدالله وأحمد عابدين لتواجدهما مع منتخب مصر للشباب المشاركة في مونديال تشيلي.

ومن المنتظر أن يشهد تشكيل الأهلي اليوم عدة تغييرات مرتقبة، إذ استقر النحاس على الدفع لمحمد الشناوي في حراسة المرمى، وأمامه رباعي مكون من محمد هاني، ياسر إبراهيم، ياسين مرعي، أحمد نبيل كوكا.

وتتمثل حيرة النحاس في خط الوسط، ولكن اتسقر على الدفع بمروان عطية وإلى جانبه محمد مجدي أفشة وأحمد عبد القادر اللذان غابا عن الظهور بشكل أساسي في لقاء القمة الأخير أمام الزمالك، وعن معظم لقاءات الدوري. وسيدفع بحسين الشحات الذي كان سبب الفوز في لقاء القمة إلى جانب أشرف بن شرقي ومحمد شريف.