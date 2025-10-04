نجم الأهلي السعودي يكشف سبب استبعاده من قائمة الفريق

كشف عبدالله عطيف، لاعب نادي أهلي جدة السعودي، عن موقفه من الاستمرار مع النادي، في ظل استبعاده من قائمة الفريق خلال الفترة الأخيرة الماضية.

وانضم عبدالله عطيف، إلى صفوف الأهلي في عام 2023 في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع الهلال، ولكنه لم يشارك مع النادي بسبب إصابته على مستوى الركبة.

وقال عبدالله عطيف، في تصريحات أبرزتها صحيفة «الجزيرة» السعودية: «عقدي لا يزال ساريًا مع الأهلي، ولكني اسمي تم إسقاطه من قائمة الفريق. تعرضت للإصابة في بداية موسمي مع الأهلي ولم أكن موفقا، كنت أريد تقديم شيء للنادي ولكن التوفيق لم يكن بجانبي».

وأشار: "اخترت عرض الأهلي على الشباب، وهو نادي كبير ومحترف وبالتأكيد لن يتعاقد مع لاعب وهو مصاب، وخضعت لاختبارات طبية وبدنية».

وأتم تصريحاته: «سأعلن اعتزالى كرة القدم بعد انتهاء منافسات الموسم الجاري».