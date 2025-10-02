على قائمة الخطيب.. حازم هلال يستقيل من شركة الأهلي للمنشآت الرياضية

أعلن حازم هلال عضو مجلس إدارة شركة الأهلي للمنشآت الرياضية استقالته من منصبه للترشح ضمن قائمة محمود الخطيب غدا.

وقال هلال عبر صفحته بفيس بوك:"بعد استخارة الله، سأتقدم غدا إن شاء الله بأوراق الترشح لعضوية مجلس إدارة النادي الاهلي دورة ٢٠٢٥-٢٠٢٩، على قائمة الكابتن محمود الخطيب".

وأضاف: "في ذات الوقت، تقدمت اليوم باستقالتي من منصب نائب رئيس مجلس إدارة شركة النادي الأهلي للمنشآت الرياضية، امتثالاً لأسلوب العمل بالنادي الأهلي بعدم الجمع بين عضوية مجلس إدارة النادي وعضوية مجلس إدارة الشركات التابعة له، ومعاهدا زملائي في مجلس إدارة الشركة الذين تشرفت بالعمل معهم باستمراري -أياً كان موقعي- في تقديم أي مساعدة مطلوبة، داعيا الله أن يكلل جهودهم بالتوفيق لتحقيق حلم إستاد النادي الأهلي ومدينته الرياضية".

وختم: "وفقنا الله لإعلاء راية النادي الأهلي- مصدر السعادة والفخر- وخدمة أعضائه وجماهيره العظيمة.. توكلت على الله".