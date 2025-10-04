فيريرا يحفز لاعبي الزمالك قبل مواجهة غزل المحلة بالدوري

عقد البلجيكي يانيك فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، اجتماعًا مغلقًا مع لاعبيه مساء أمس، في محاولة لبث الحماس ورفع الروح المعنوية قبل مواجهة غزل المحلة المقرر إقامتها في الخامسة مساء اليوم ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الممتاز.

وكشف مصدر بالجهاز الفني أن فيريرا حرص على الاجتماع باللاعبين عقب المران الأخير، مؤكدًا لهم ضرورة نسيان نتيجة مباراة القمة الأخيرة أمام الأهلي، التي انتهت بخسارة الفريق بهدفين مقابل هدف، والتركيز الكامل على مباراة اليوم.

وشدد المدير الفني على أن المنافسة على لقب الدوري ما زالت طويلة، وأن الفريق قادر على التعويض شريطة الالتزام والانضباط داخل الملعب.

وأضاف المصدر أن فيريرا طالب لاعبيه بـ غلق صفحة الأهلي تمامًا وعدم السماح للخسارة بالتأثير على الحالة النفسية، مؤكدًا أن الفوز أمام غزل المحلة سيكون خطوة مهمة نحو استعادة الثقة ومصالحة الجماهير.

ويخوض الزمالك مواجهة اليوم وهو في المركز الثاني بجدول الترتيب برصيد 17 نقطة، ويسعى للعودة إلى الانتصارات، فيما يحتل غزل المحلة المركز الرابع عشر برصيد 10 نقاط.