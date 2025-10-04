الوطنية للانتخابات: نعمل على جعل اقتراع الناخب تجربة وطنية بأيسر جهد

أكد المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات ان مصر مرت في طريق الديمقراطية بمراحل صعبة والان ينطلق قطار الاستحقاقات الدستورية لانتخابات مجلس النواب لعام 2026.

وأضاف أنه تقديرا لحق الناخب المصري تعمل الهيئة الوطنية للانتخابات على قدم وساق لتحدث البيانات وتتيح الفرصة لكبار السن وذوي الهمم وجعل اقتراع الناخب تجربة وطنية بأيسر جهد كما حدث في انتخابات مجلس الشيوخ من صناديق اقتراع واودات مكتبية ومراجعة الأوراق المستخدمة في طلبات الترشح والفرز والتوجيه بالشكر للمجلس القومي الإعاقة برئاسة إيمان كريم في وضع اللوحات الإرشادية لضعاف السمع وبطاقات برايل لضعاف البصر.

بدأت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضي حازم بدوي ، اجتماعها لمناقشة التقرير النهائي الذي أعده مدير الجهاز التنفيذي للهيئة ، بشأن الإجراءات واللوجستيات الخاصة بانتخابات مجلس النواب المقبلة.

ويعقب هذا الاجتماع مؤتمر صحفي تعقده الهيئة بمسرح التليفزيون المصري بمبني ماسبيرو ، لإعلان الجدول الإجرائي والزمني لانتخابات مجلس النواب.

وتدعو الهيئة الوطنية للانتخابات، كافة وسائل الاعلام المقروءة والمرئية والمسموعة المحلية والدولية لحضور وقائع هذا المؤتمر.



