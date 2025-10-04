موكلي مريض.. محامي المتهم الخامس يطالب بعرضه على الطب الشرعي

استمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، إلى محامي المتهم الخامس في محاكمة سارة خليفة المتهمة بتصنيع المواد المخدرة وآخرين بالتجمع.

وطلب محامي المتهم الخامس عرض موكله على الطب الشرعي لبيان ما إذا كان موكله يعاني من مرض مزمن من عدمه مؤكدا أن موكله يعاني من مرض في الصدر.

وطلب دفاع سارة خليفة بإثبات الواقعة بأنها مزورة في صورة واقعة صحيحة بشأن محضر التحريات، ومحضر الضبط الخاص بموكلتي.

وطلب استدعاء شاهد الإثبات الأول لسؤاله عن كيفية تحرياتها وعن كيفية تكوين التشكيل العصابي في الخارج والداخل وكيف تأكد مجري التحريات من تلك المعلومات.

وطلب من المحكمة التصريح بمخاطبة مساعد وزير العدل بالتعاون الدولي والثقافي بوزارة العدل وذلك بمخاطبة الجهات باستخراج شهادة من دولة الإمارات عن نشاط المتهمة سارة خليفة وعن استثمارها وارباحها ونشاطها.

وصمم محامي سارة خليفة على ما جاء بالطلبات في الجلسة الماضية والتي تخص استدعاء الرائد أحمد شوقي والنقيب طارق سليمان القائمين بضبط سارة خليفة.

وطلب للاستعلام من شركة فودافون عن النطاق الجغرافي للموكلته سارة خليفة.

وقدم محامي المتهم الثالث للمحكمة مستندات تفيد بالتصريح بأمر المنع من السفر لموكله

ووصل المتهمون جميعا وسط حراسة أمنية مشددة استعداد لمحاكمة المتهمين.

وفي الجلسة الماضية التي استغرقت 8 ساعات متواصلة داخل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالقاهرة الجديدة، حيث شهدت المحكمة واحدة من القضايا التي هزت الرأي العام وأثارت جدلًا واسعًا، ليبدأ أول فصول محاكمة سارة خليفة، التي تواجه مع آخرين تهمًا ثقيلة تتعلق بـتصنيع المخدرات بقلب القاهرة الجديدة.

وظهرت سارة داخل قاعة محكمة التجمع الخامس، ووسط تشديدات أمنية غير مسبوقة، مرتدية الزي الأبيض والكمامة، لتواجه اتهامات تصل عقوبتها إلى المؤبد، بينما تصدرت الواقعة عناوين الأخبار باعتبارها أحد أخطر ملفات الجريمة المنظمة في الآونة الأخيرة .



وعقدت أولى جلسات محاكمة المتهمة سارة خليفة وآخرين أمام محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في محكمة التجمع الخامس، في القضية المتهمين فيها بـتصنيع مواد مخدرة بقصد الاتجار في منطقة القاهرة الجديدة، وسط تشديدات أمنية مكثفة وحضور لافت للصحفيين .