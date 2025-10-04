قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مفاوضات المرحلة الأولى من خطة ترامب تبدأ غدا في مصر بمشاركة ويتكوف وكوشنير
الأقصر تفتح كنز"الفرعون الشمس".. افتتاح مقبرة الملك أمنحتب الثالث بعد عشرين عامًا من الترميم ... شاهد
هل يجوز إخراج زكاة مالي بذبح عجل وتوزيع اللحم على الفقراء ؟
"الصقور" كلمة السراء وراء الزواج.. طليقة أحمد مكي تتحدث لـ “صدى البلد” عن كواليس لقائهما الأول
وكيل تعليم الوادى الجديد يكرم طالبين أعادا مبلغا ماليا لصاحبته
الزراعة تكشف عن حقيقة تعرض أراضى طرح النهر للغرق في المحافظات
اللواء محمد قشقوش : حرب أكتوبر كانت حتمية.. وخطة الخداع الاستراتيجي "مفتاح النصر"
رحلات وهمية.."الداخلية" تغلق 10 شركات سياحة نصبوا على مواطنين
الري: حذرنا المواطنين في طرح النهر من غرق أراضيهم قبل أسابيع
اليوم.. سيراميكا كليوباترا في ضيافة حرس الحدود بالدوري المصري
5 حالات تؤهل منتخب مصر لدور الـ 16 بمونديال الشباب .. تفاصيل
حدث تاريخي في بريطانيا.. تعيين أول امرأة رئيسة لأساقفة كانتربري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اليوم.. سيراميكا كليوباترا في ضيافة حرس الحدود بالدوري المصري

سيراميكا كليوباترا
سيراميكا كليوباترا

يحتضن استاد المكس بالإسكندرية في الثامنة من مساء اليوم السبت، مواجهة مرتقبة تجمع بين حرس الحدود وسيراميكا كليوباترا، ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز، في مباراة يتطلع خلالها كلا الفريقين لتحقيق نتيجة إيجابية تعزز من موقعهما في جدول الترتيب.

يدخل سيراميكا اللقاء وهو في المركز السابع برصيد 14 نقطة، بينما يحتل حرس الحدود المركز الثالث عشر بـ11 نقطة، مع العلم أن الفريقين خاضا مباراة أقل من بقية فرق المسابقة حتى الآن.

ويستعد المدير الفني لسيراميكا، علي ماهر، للدفع بتشكيلة قوية لتحقيق الفوز خارج الديار، حيث من المتوقع أن يبدأ المباراة بكل من:محمد بسام، كريم الدبيس، رجب نبيل، سعد سمير، محمد عادل، عمرو السولية، كريم نيدفيد، إسلام عيسى، أيمن موكا، صديق إيجيولا، فخري لاكاي.

على الجانب الآخر، يدخل حرس الحدود اللقاء بمعنويات مرتفعة تحت قيادة مدربه عبد الحميد بسيوني، بعدما حقق الفريق فوزًا ثمينًا في الجولة الماضية على حساب نادي زد، ويسعى بسيوني للبناء على هذا الانتصار من أجل تحسين مركز الفريق، رغم التحديات المرتبطة بعدم تنفيذ تدعيمات قوية خلال فترة الانتقالات الماضية.

سيراميكا كليوباترا حرس الحدود الدوري المصري دوري نايل

نوح آدم

وفاة نجم الزمالك السابق بعد صراع مع المرض

رسميا.. أسعار البنزين اليوم

رسميا.. أسعار البنزين اليوم

محمود الخطيب

لا تنتخبوه وكفايكم أنانية.. معلق رياضي يثير الجدل بشأن الخطيب

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت.. كم يصل كيلو الفراخ البيضاء؟

صرف معاش شهري ثابت لربة المنزل.. شروط التسجيل والمبلغ

كيفية الحصول على معاش شهري ثابت لربة المنزل؟

منتخب الشباب

منتخب مصر يهزم تشيلي ويتأهل لدور الـ16 بكأس العالم للشباب

سيف زاهر

سيف زاهر يكشف مفاجأة في قائمة الزمالك أمام غزل المحلة

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم السبت 4-10-2025

المنوفية تغرق

المياه غرقت البيوت.. فيضان مفاجئ يداهم قرية دلهمو بالمنوفية

تفاصيل ســ.رقة أعضاء شاب والاتجار بها

تحول من ضحــ ية لمتــ هم.. تفاصيل ســ رقة أعضاء شاب والاتجار بها

جوري بكر

حلم الطفولة يتحقق.. جوري بكر تفاجئ جمهورها بصور جديدة‎

بالصور

لمنع السحابة السوداء بالشرقية.. تجميع 107 أطنان قش أرز منذ بداية الحصاد

قش الأرز
قش الأرز
قش الأرز

"خربشة القطط تنقل السعار”.. أمراض خطيرة قد تنتقل من الحيوانات إلى الإنسان وطرق الوقاية منها

أمراض تنقلها الحيوانات إلى الإنسان
أمراض تنقلها الحيوانات إلى الإنسان
أمراض تنقلها الحيوانات إلى الإنسان

علاج فطريات الفم بطرق طبيعية آمنة.. حلول منزلية فعالة

طرق طبيعية لعلاج فطريات الفم
طرق طبيعية لعلاج فطريات الفم
طرق طبيعية لعلاج فطريات الفم

ليست آمنة.. حقن التخسيس كابوس يهدد بحدوث شلل في المعدة

حقن التخسيس بين الحلم بجسم مثالي وكابوس شلل المعدة
حقن التخسيس بين الحلم بجسم مثالي وكابوس شلل المعدة
حقن التخسيس بين الحلم بجسم مثالي وكابوس شلل المعدة

الرئيس الراحل محمد أنور السادات

السادات.. ثعلب السياسة وبطل معركة التحرير

خالد عامر

خالد عامر يكتب: قراءة في المناورات المصرية التركية !

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: هل تهدد مظاهرات المغرب تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية؟

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

