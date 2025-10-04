اليوم.. سيراميكا كليوباترا في ضيافة حرس الحدود بالدوري المصري

يحتضن استاد المكس بالإسكندرية في الثامنة من مساء اليوم السبت، مواجهة مرتقبة تجمع بين حرس الحدود وسيراميكا كليوباترا، ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز، في مباراة يتطلع خلالها كلا الفريقين لتحقيق نتيجة إيجابية تعزز من موقعهما في جدول الترتيب.

يدخل سيراميكا اللقاء وهو في المركز السابع برصيد 14 نقطة، بينما يحتل حرس الحدود المركز الثالث عشر بـ11 نقطة، مع العلم أن الفريقين خاضا مباراة أقل من بقية فرق المسابقة حتى الآن.

ويستعد المدير الفني لسيراميكا، علي ماهر، للدفع بتشكيلة قوية لتحقيق الفوز خارج الديار، حيث من المتوقع أن يبدأ المباراة بكل من:محمد بسام، كريم الدبيس، رجب نبيل، سعد سمير، محمد عادل، عمرو السولية، كريم نيدفيد، إسلام عيسى، أيمن موكا، صديق إيجيولا، فخري لاكاي.

على الجانب الآخر، يدخل حرس الحدود اللقاء بمعنويات مرتفعة تحت قيادة مدربه عبد الحميد بسيوني، بعدما حقق الفريق فوزًا ثمينًا في الجولة الماضية على حساب نادي زد، ويسعى بسيوني للبناء على هذا الانتصار من أجل تحسين مركز الفريق، رغم التحديات المرتبطة بعدم تنفيذ تدعيمات قوية خلال فترة الانتقالات الماضية.