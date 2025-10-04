قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مفاوضات المرحلة الأولى من خطة ترامب تبدأ غدا في مصر بمشاركة ويتكوف وكوشنير
الأقصر تفتح كنز"الفرعون الشمس".. افتتاح مقبرة الملك أمنحتب الثالث بعد عشرين عامًا من الترميم ... شاهد
هل يجوز إخراج زكاة مالي بذبح عجل وتوزيع اللحم على الفقراء ؟
"الصقور" كلمة السراء وراء الزواج.. طليقة أحمد مكي تتحدث لـ “صدى البلد” عن كواليس لقائهما الأول
وكيل تعليم الوادى الجديد يكرم طالبين أعادا مبلغا ماليا لصاحبته
الزراعة تكشف عن حقيقة تعرض أراضى طرح النهر للغرق في المحافظات
اللواء محمد قشقوش : حرب أكتوبر كانت حتمية.. وخطة الخداع الاستراتيجي "مفتاح النصر"
رحلات وهمية.."الداخلية" تغلق 10 شركات سياحة نصبوا على مواطنين
الري: حذرنا المواطنين في طرح النهر من غرق أراضيهم قبل أسابيع
اليوم.. سيراميكا كليوباترا في ضيافة حرس الحدود بالدوري المصري
5 حالات تؤهل منتخب مصر لدور الـ 16 بمونديال الشباب .. تفاصيل
حدث تاريخي في بريطانيا.. تعيين أول امرأة رئيسة لأساقفة كانتربري
أخبار البلد

حدث تاريخي في بريطانيا.. تعيين أول امرأة رئيسة لأساقفة كانتربري

سارة مولالي
سارة مولالي
ميرنا رزق

شهدت بريطانيا حدثا تاريخيا غير مسبوق ، بعدما تم اختيار سارة مولالي لتكون أول امرأة تتولى منصب رئيسة أساقفة كانتربري، لتصبح الزعيمة الروحية للكنيسة الأنجليكانية التي يتبعها نحو 85 مليون شخص حول العالم. 

ويعد هذا التعيين محطة فارقة في تاريخ الكنيسة الذي يمتد لأكثر من 1400 عام.

سارة مولالي

ولدت سارة مولالي عام 1962، وتبلغ من العمر 63 عاما، وبدأت حياتها العملية في مجال التمريض حتى وصلت إلى منصب كبيرة الممرضات في بريطانيا، قبل أن تنتقل إلى الخدمة الكنسية.

وفي عام 2018 أصبحت أول امرأة تعيين أسقفة لندن، وهو ثاني أكبر منصب في كنيسة إنجلترا بعد رئيس أساقفة كانتربري.

وتعتبر مولالي الشخصية رقم 106 التي تتولى هذا المنصب، والأولى من النساء، ويمثل تعيينها خطوة تاريخية تأتي بعد تعديل قوانين الكنيسة عام 2014، الذي أتاح للنساء الترشح لمناصب عليا داخلها، فالمنصب لا يقتصر على القيادة الروحية فقط بل يملك تأثيرا سياسيا ومجتمعيا كبيرا داخل بريطانيا.

ولاقى تعيينها ترحيبا واسعا داخل بريطانيا حيث أشاد رئيس الوزراء كير ستارمر بالخطوة مؤكدًا دور الكنيسة المحوري في المجتمع البريطاني. 

كما رحب مجلس الكنائس العالمي بالقرار واعتبره نقلة نوعية في مسيرة الكنيسة في المقابل عبرت تيارات محافظة مثل مجموعة "جافكون" عن تحفظها، معتبرة أن تعيين امرأة يتعارض مع بعض التقاليد الكنسية.

التنصيب الرسمي

ورغم إعلان القرار في أكتوبر 2025، فإن مراسم التنصيب الرسمي لسارة مولالي من المقرر أن تعقد في مطلع عام 2026، وسط حضور كنسي ورسمي واسع.

وأعلنت السلطات الكنسية البريطانية، الجمعة، تعيين سارة مولالي، أسقف لندن والممرضة السابقة، كأول امرأة تتولى منصب رئيس أساقفة كانتربري في تاريخ كنيسة إنجلترا، والقرار الذي اعتبر تاريخيا، جاء بعد نحو عام من استقالة جوستين ويلبي على خلفية انتقادات بشأن تعامل الكنيسة في إنجلترا مع قضايا الاعتداءات.

