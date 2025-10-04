انخفاض الدولار إلى 47 جنيها مع قرار وقف الحرب في غزة

شهدت أسعار الدولار تراجعًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري اليوم السبت 4 أكتوبر 2025، بالتزامن مع الأنباء المتداولة حول التوصل إلى اتفاق لوقف الحرب في غزة، وهو ما انعكس إيجابيًا على حركة السوق وأحدث حالة من الهدوء النسبي في تداولات العملة الأمريكية.

وجاءت أسعار الدولار اليوم في 10 بنوك على النحو التالي:

البنك المركزي المصري: 47.69 جنيهًا للشراء – 47.83 جنيهًا للبيع

البنك الأهلي المصري: 47.74 جنيهًا للشراء – 47.84 جنيهًا للبيع

بنك مصر: 47.74 جنيهًا للشراء – 47.84 جنيهًا للبيع

بنك الإسكندرية: 47.70 جنيهًا للشراء – 47.80 جنيهًا للبيع

البنك التجاري الدولي (CIB): 47.70 جنيهًا للشراء – 47.80 جنيهًا للبيع

بنك القاهرة: 47.72 جنيهًا للشراء – 47.82 جنيهًا للبيع

بنك قناة السويس: 47.71 جنيهًا للشراء – 47.81 جنيهًا للبيع

بنك أبوظبي الإسلامي: 47.73 جنيهًا للشراء – 47.83 جنيهًا للبيع

المصرف المتحد: 47.75 جنيهًا للشراء – 47.85 جنيهًا للبيع

بنك فيصل الإسلامي: 47.70 جنيهًا للشراء – 47.80 جنيهًا للبيع



ويرى محللون أن تراجع سعر الدولار جاء مدعومًا بالتطورات السياسية الأخيرة في المنطقة، إذ يسود التفاؤل في الأسواق بعد الإعلان عن توجهات لوقف العمليات العسكرية في قطاع غزة، مما عزز من ثقة المستثمرين وقلل من موجات الطلب على العملات الأجنبية. ويُتوقع أن يؤدي التوصل إلى اتفاق تهدئة شامل إلى تحسين المناخ الاقتصادي في المنطقة ودعم الجنيه المصري في مواجهة العملات الأجنبية.

كما يشير خبراء الاقتصاد إلى أن هدوء الأوضاع الإقليمية يسهم في استقرار سوق الصرف، ويحفز تدفقات رؤوس الأموال وتحويلات المصريين العاملين بالخارج، الأمر الذي ينعكس على وفرة المعروض من الدولار ويخفف من الضغط على السوق المحلي. وتترقب الأسواق صدور أي إعلان رسمي حول وقف الحرب في غزة باعتباره خطوة مؤثرة قد تفتح الباب أمام استقرار أكبر في أسعار العملات خلال الفترة المقبلة.