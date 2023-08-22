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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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التعليم العالي تكشف كافة تفاصيل التحويل لتقليل الاغتراب.. فيديو

التعليم العالي
التعليم العالي

أكد الدكتور عادل عبدالغفار المتحدث باسم وزارة التعليم العالي  فتح باب التحويلات لتقليل الاغتراب للعام الجامعي المقبل ٢٠٢٣_٢٠٢٤ لمدة ٥ ايام من الخميس الي الاثنين.

أوضح في مداخلة هاتفية لبرنامج مصر جديدة تقديم الإعلامية انجي انور والمذاع عبر فضائية etc أن تقليل الاغتراب لا يعني تنسيق جديد وانما هي ببساطة إتاحة فرصة للطالب العودة إلي القطاع الجغرافي لسكنه وليس الاقرب، لافتا إلي أن هذه العودة تكون عن طريقين أما أن يحول لذات التخصص في حاله حصوله على مجموع الحد الأدنى 
للقطاع باعتباره داخل التخصص، أو رغبته في العودة إلي المنطقة الجغرافية اسكنه بصرف النظر عن تخصصه بشرط أن يكون مجموعة يفوق الحد الأدنى للكلية.

وأكد عبدالغفار أن الهدف من تقليل الاغتراب هو تخفيف العبء عن الكلاب، وتقليل التكلفة المادية في الانتقال والسفر والسكن، لافتا إلي أنه ليس قبول كافة رغبات تقليل الاغتراب، وانما يتم وفق ضوابط محددة، وان الكمبيوتر يختار المجموع الاعلى في حدود ما يمكن للكلية استيعابه.

وأشار المتحدث باسم وزارة التعليم العالي أن الفرصة متاحة أمام الطلاب لمدة ٥ ايام، وليس هناك فرصة ثانية، وان الكمبيوتر يأخذ باخر تعديل قام به الطالب.

التعليم العالي الدكتور عادل عبدالغفار برنامج مصر جديدة فتح باب التحويل وزارة التعليم العالى

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