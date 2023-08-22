التعليم العالي تعلن موعد وكيفية تقليل الاغتراب .. فيديو

قال عادل عبد الغفار ، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي ، تعليقا على انطلاق مرحلة تقليل الاغتراب ، إن الفرصة متاحة امام الطلاب من يوم الخميس وحتى يوم الاثنين ، موضحا أن تقليل الاغتراب لا يعني اعادة التنسيق من جديد وانما هي فرصة للعودة للقطاع الجغرافي القريب لسكن الطلاب .

وأضاف عادل عبد الغفار ، خلال مكالمة هاتفية لبرنامج " مصر الجديدة " ، والمذاع على فضائية " etc" ، أن هذه الفرصة متاحة للتقليل العبء المادي عن الطلاب ، وتكاليف السكن والانتقال ، مشيرا إلى أنه ليست كل طلبات تقليل الاغتراب تجاب حتى لا يتم تفريغ كلية بعينها ، وتسبب كثافات في كليات أخرى.

وتابع المتحدث باسم التعليم العالي ، أن الكمبيوتر مسؤول عن اختيار المجموع الاعلى للطلاب في حدود ما يمكن للكلية ان تستوعبه .

وأردف ، أن الطالب لابد ان يكون واعي جدا في مرحلة تقليل الاغتراب وان يتفهم معنى التحويل المناظر ، والغير مناطر ، وهناك فرصة للتعديل حتى يوم الاثنين .

