أسامة إمام عميدا لكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي جامعة حلوان

بقرار جمهوري..

أصدر الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عدة قرارات جمهورية بتعيين قيادات جديدة في الجامعات الحكومية.

وجاء ضمن قائمة التعيينات، الدكتور أسامة عز الدين إمام علي، عميدًا لكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي جامعة حلوان.

جدير بالذكر أن الدكتور أسامة عزالدين إمام، شغل المنصب عميدًا للكلية منذ عام ٢٠٢٠، كما شغل منصب قائم بأعمال عميد الكلية منذ الأول من أغسطس 2018.

وجاء اختيار القيادة السياسية، لـ الدكتور أسامة عزالدين، عميدا للكلية؛ نظرا للثقة الكبيرة به، ومجهوداته خلال فترة توليه العمادة السابقة.

يذكر أن الدكتور أسامة عز الدين، كان تقلد العديد من المناصب، حيث عُين مديرًا للتعليم الإلكتروني بالجامعة، ورئيس قسم نظم المعلومات، ووكيلا لشئون التعليم والطلاب، كما تم اختياره في لجنة اختيار القيادات بوزارة الآثار، وكذلك تم تعيينه عضوًا في لجنة اختيار القيادات بجامعة عين شمس وعضوا في لجنة اختيار القيادات بوزارة السياحة.

وللدكتور أسامة عزالدين، العديد من المؤلفات العلمية في المجالات الدولية، حيث بلغت قرابة 70 بحثا دوليا، إضافةً إلى الإشراف على العديد من رسائل الماجستير والدكتوراه والتي وصلت قرابة 40 رسالة وقام بتحكيم قرابة 100 رسالة ماجستير ودكتوراه.