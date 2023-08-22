كانت هتموت بسبب هزار ابنتها.. سائقة نقل ذكي تكشف أصعب موقف واجهها

قالت عزة شعبان، سائقة نقل ذكي، إنها تعرضت لموقف بسبب مزح ابنتها كان سيؤدي إلى وفاتها على الطريق.

وأوضحت عزة شعبان، خلال لقائها ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" المذاع على شاشة "سي بي سي"، أنها كانت عائدة من المنيا، و قامت ابنتها بالاتصال بها لتخبرها أن أختها الصغرى كُسرت إحدى أصابعها.

وأضافت، أنها أثناء سماعها ذلك تليفونيا كان هناك سيارة "تريلة" أمامها و أخرى بجانبها و تحاول تفاديهما، موضحة أن ابنتها قامت بذلك من باب المزح و لكنها كانت ستؤدي إلى وفاتها بلحظة.

رد فعلها مع ابنتها

وأكملت، "ركنت على جنب بعد ما عديت التريلة و قولتلها كتر ألف خيرك أنا كنت هروح".