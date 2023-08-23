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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بكاميرا سيلفي 50 ميجابكسل.. هاتف 5G من إنفينيكس بمواصفات جبارة للشباب

Infinix Zero 30 5G
Infinix Zero 30 5G

أطلقت شركة إنفينيكس Infinix، جهاز Infinix GT 10 Pro، كأول هاتف ذكي يستهدف الألعاب بأسعار معقولة ومنافس لأجهزة العلامات التجارية الكبري، والآن تعتزم الشركة الصينية الكشف عن هاتف ذكي آخر بقدرات تصويرية جبارة.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، قامت إنفينيكس بالتشويق لهاتفها الذكي القادم Zero 30 5G، بالكشف عن تصميمه بالإضافة إلى أبرز مواصفاته الرئيسية قبل إطلاقه بشكل رسمي.

 

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مواصفات Infinix Zero 30 5G

وتستعد العلامة التجارية الصينية لإطلاق الهاتف الذكي Infinix Zero 30 5G بحلول نهاية هذا الشهر، وسيكون هذا أحدث عضو في عائلة Zero الآخذة في التوسع، وإلى جانب بعض الصور الحصرية للجهاز ذكرت إنفينيكس إنه سيأتي بكاميرا أمامية مميزة كأحدث هاتف لصور السيلفي في السوق.

Infinix Zero 30 5G

وقالت إنفينيكس إن Infinix Zero 30 5G سيركز بشكل كبير على تقديم تجربة كاميرا متميزة بسعر معقول، وسيحصل الهاتف المرتقب على كاميرا أمامية بدقة 50 ميجابكسل.

Infinix Zero 30 5G

ووفقا لـ إنفينيكس، سيكون الهاتف الذكي القادم قادرا على تصوير مقاطع الفيديو بدقة 4K بمعدل 60 إطارا في الثانية، وهي تعد دقة مثالية لتحميل الفيديوهات على موقع يوتيوب YouTube، ولا يزال تكوين الكاميرا الخلفية الثلاثية غير واضح ولكن أكدت الشركة على أن المستشعر الأساسي سيتميز بدعم تقنية التثبيت البصري OIS.

وسيحتوي جهاز Zero 30 5G على ذاكرة وصول عشوائي ضخمة تبلغ سعتها 12 جيجابايت، وتتميز بتقنية ذاكرة الوصول العشوائي الافتراضية بسعة 9 جيجابايت والتي ستصل إلى إجمالي 21 جيجابايت لتقديم أداءً سلسًا.

Infinix Zero 30 5G

وبالإضافة إلى ذلك، سيحزم الجهاز سعة تخزين داخلية تبلغ 256 جيجابايت والتي يجب أن توفر مساحة كبيرة لتخزين مقاطع فيديو مسجلة 4K.

وسيكون الجهاز حاصلا على تصنيف IP53 لمقاومة الغبار ورذاذ الماء، وسيحتوي على إطار نحيف بقياس 2.8 ملميتر مع جوانب عرض منحنية بزاوية 60 درجة.

Infinix Zero 30 5G

وتُظهر الصور الحية التي تم تسريبها أن هاتف Infinix Zero 30 5G سيأتي مع شاشة ثقب محاذاة مع حواف منحنية وحدود رقيقة، وتقع أزرار الطاقة والصوت على الجانب الأيمن من الجهاز.

وتبعا للمعلومات السابقة، سيحتوي هاتف Infinix Zero 30 5G على شاشة 10 بت من نوع AMOLED، يزاوية انحناء 60 درجة، وسيحتوي على وحدة كاميرا خلفية مستطيلة وسيصل بخيارات الألوان الذهبي والأزرق مع تصميم التدرج.

Infinix Zero 30 5G
إنفينيكس Infinix Zero 30 5G إنفينيكس زيرو 30 5 جي Infinix Zero 30 5G

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