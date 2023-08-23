شاهد .. الونش يزف بشرى سارة لجمهور الزمالك بتطور حالته

شارك محمود حمدي الونش، لاعب الزمالك، ستوري جديدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهر أثناء تأدية التمرين بعد إصابته، وكتب: “سعيد بإني الحمد لله رجعت أجري تاني”.

ويعود محمود حمدى الونش، إلى التدريبات الجماعية خلال 60 يوماً حيث ما زال اللاعب ينفذ البرنامج التأهيلي الذى وضعه لله الجهاز الطبي،فى الإمارات.

وتعرض الونش للإصابة بقطع فى الرباط الصليبى للركبة خلال مباراة الزمالك والإسماعيلي في الدورى الممتاز الموسم المنقضى، ليغيب منذ شهر مايو الماضى عن مباريات فريقه، ويبدأ مرحلة العلاج المكثف والتي وصلت للمرحلة الأخيرة في الوقت الحالي.