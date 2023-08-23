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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

في كتب كتابها.. وصلة رقص لـ زيزو مع شقيقة زوجته | شاهد

أحمد سيد زيزو في
أحمد سيد زيزو في زفاف شقيقة زوجته

تداول عدد من رواد السوشيال ميديا مقطع فيديو لـ أحمد سيد زيزو نجم الزمالك وهو يرقص من شقيقة زوجته.

وظهر زيزو في الفيديو وهو يرقص مع شقيقه زوجته في حفل عقد قرانها وسط حضور عدد بسيط من الأهل والأصدقاء.

وقدم اللواء حسن موسى المدير التنفيذي الجديد لنادي الزمالك، وعدا لجماهير الزمالك بشأن ثنائي الفريق أحمد فتوح وأحمد سيد زيزو، بعد توليه المهمة، خلال الساعات الماضية.

المهمة صعبة في نادي الزمالك

وقال حسن موسى في تصريحات خاصة: “المهمة صعبة، لكن أعد جماهير الزمالك بأن نبذل قصارى جهدنا من أجل نادي الزمالك.. نادي الزمالك يرحب بكل أبنائه ولا يوجد أي خلافات مع أي شخص، الزمالك يحتاج لابنائه من أجل التكاتف”.

وتابع: “هناك مفاجأة لجماهير الزمالك خلال ساعات بشأن الثنائي أحمد فتوح وأحمد سيد زيزو لاعبي الفريق، سيكونون سعداء بسببها".

وأوضح: “لم يتم تحديد موعد انتخابات الزمالك حتى الآن، وموجودين حتى ننتهي من عملنا داخل نادي الزمالك”.

وبدأت إجراءات تسليم نادي الزمالك إلى اللجنة الثلاثية برئاسة حسن موسى المدير التنفيذي للنادي من قبل لجنة مديرية الشباب والرياضة لمحافظة الجيزة.

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