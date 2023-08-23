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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أبرزهم زيزو وفتوح.. الزمالك يكشف حقيقة رحيل ثلاثي الفريق عن القلعة البيضاء

زيزو
زيزو

قال حسن موسى، المدير التنفيذي الجديد لنادى الزمالك إنه يطمئن جمهور الفريق الأبيض على مستقبل النادي خلال الفترة القادمة في ظل التحديات الكبيرة التي يُواجهها.

وأكد “موسى” خلال تصريحات تليفزيونية لبرنامج ملعب الشمس مع مجدى عبد الغنى أن حل المشاكل ستكون من داخل نادى الزمالك، موضحًا أنه سيتم حل معظم الأزمات خلال أيام.

المدير التنفيذي لنادى الزمالك: زيزو باقٍ في الزمالك وسيتم التجديد لفتوح وصبحي

وأوضح المدير التنفيذي لنادى الزمالك أنه تلقى اتصالات من كل رموز نادي الزمالك من أجل دعمه للخروج الآمن بسفينة الزمالك، مؤكدًا أن الجميع على قلب رجل واحد.

وأشار حسن موسى إلى أن جميع المشاكل سيتم حلها خلال الفترة القادمة وعلى رأسها التمديد لـ أحمد فتوح ومحمد صبحى ومنح زيزو مستحقاته للبقاء داخل القلعة البيضاء، خاصة أنه لن يرحل وباقٍ في الفريق.

الزمالك حسن موسى حسن موسي المدير التنفيذى الجديد مجدي عبد الغني زيزو صبحي

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