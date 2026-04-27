محاولة نصب على نائب.. عقوبات صارمة تنتظر منتحلي الصفة ومتهمي الاحتيال الإلكتروني

أميرة خلف

كشف النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، تعرضه لمحاولة نصب إلكتروني عبر مكالمة هاتفية انتحل خلالها المتصل صفة موظف بأحد البنوك .


في محاولة لاستدراجه والحصول على بيانات شخصية ومصرفية، وهو ما دفع إلى التحذير من تزايد مثل هذه الجرائم الإلكترونية التي تستهدف المواطنين والشخصيات العامة على حد سواء.


ونستعرض في سياق التقرير الاتي عقوبة انتحال الصفة والنصب على المواطنين في القانون .

عقوبة انتحال الصفة في القانون


نصت المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصرى على أنه: "كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين".


عقوبة النصب على المواطنين


تضمن قانون العقوبات فى المادة رقم 336 عقوبات رادعة لمرتكب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.


أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".

