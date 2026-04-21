رفع أجهزة التنفس | تطورات في حالة هاني شاكر الصحية بفرنسا
الأرصاد: غدا طقس مائل للحرارة نهارا مائل للبرودة ليلا والعظمى بالقاهرة 27
البترول : ضبط 400 ألف لتر بنزين وسولار بـ 4 محافظات قبل بيعها سوق سوداء
الإمارات تعلن تفكيك تنظيم إرهابي إيراني .. وطهران تندد : اتهامات بلا أساس
وزير الأوقاف يهنئ رانيا المشاط بتعيينها وكيلا للأمين العام للأمم المتحدة
حالته حرجة.. جمال شعبان يكشف تفاصيل جديدة عن الفنان هاني شاكر
أول رد من محامي ضياء العوضي بعد بيان الخارجية .. كواليس مثيرة
قائد بالحرس الثوري الإيراني يهدد باستهداف منشآت النفط في الشرق الأوسط
ملحقش يفرح بجوازه .. مصرع مصور مصري في حادث أثناء توصيله الطعام بإيطاليا | صور
ترامب يمدد وقف إطلاق النار مع إيران ويشترط مقترحاً لائقا لإنهاء التصعيد
الحزن يخيم على الشرقية | عروس تفارق الحياة في ليلة زفافها .. والأهالي يروون لـ صدى البلد التفاصيل الكاملة
ترامب : نجهز لمد وقف إطلاق النار إلى حين تقديم إيران مقترحها
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

حقوق ذوي الإعاقة على طاولة البرلمان | النواب يوصي بمراجعة بطاقات الخدمات والتوظيف

لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب
لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب
فريدة محمد

عقدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، اجتماعًا لمناقشة سبل تعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، لا سيما فيما يتعلق بإنشاء وتفعيل مكاتب متخصصة لتقديم المساعدات والخدمات لهم بمختلف الوزارات والهيئات والقطاعات، وذلك بحضور الدكتورة إيمان كريم – المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وممثلي وزارة التضامن الاجتماعي.

وشهد الاجتماع حضور عدد من السادة أعضاء اللجنة، من بينهم النائب محمد تيسير مطر وكيل اللجنة، والنائب محمد فريد أمين السر، والسفيرة نائلة جبر، والنائبات مريانا عبد الشهيد، وفاطمة الزهراء عادل، وروان النحاس، ونفين إسكندر، والنائب الدكتور جرجس لاوندي، والنائبة منى قشطة.

وأكدت اللجنة خلال الاجتماع على الأهمية البالغة لإنشاء مكاتب خدمية متخصصة بكافة الجهات الحكومية، بما يسهم في تسهيل إجراءات حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على الخدمات، وعلى رأسها إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة، بما يحقق الدمج المجتمعي ويعزز من كفالة حقوقهم الدستورية.

واستعرض ممثلو وزارة التضامن الاجتماعي جهود الوزارة في تطوير آليات تقديم الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة، والتحديات التي تواجهها في تفعيل دور المكاتب على مستوى المحافظات والمراكز، بما يضمن وصول الخدمات إلى مستحقيها بكفاءة وعدالة.

من جانبها، أكدت الدكتورة إيمان كريم أن الدولة المصرية تمضي قدمًا في ترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية وإنفاذ الحقوق الدستورية للأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرة إلى أن التنسيق المؤسسي بين الجهات المختلفة أسهم في تحسين جودة الخدمات وتيسير الإجراءات، من خلال إنشاء وحدات متخصصة وتقديم الدعم الفني اللازم لتفعيل مكاتب تقديم الخدمات.

وأشارت إلى عدد من التحديات، من بينها تحديات البنية التحتية والإتاحة البيئية، والتحديات التشريعية والتنظيمية، فضلاً عن التحديات المرتبطة بالخدمات الصحية وإثبات الإعاقة، إلى جانب الفجوات التمويلية.

كما استعرض ممثل وزارة التضامن الاجتماعي جهود الوزارة، والتي تضمنت:

* إنشاء مركز خدمة المواطنين بديوان عام الوزارة لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة.
* تطوير الخط الساخن (15044) وتعزيز آليات تلقي الشكاوى والتعامل معها.
* تقديم منح دراسية سنوية للطلاب ذوي الإعاقة البصرية.
* دمج الطلاب من الصم وضعاف السمع بالجامعات المصرية، مع توفير مترجمي لغة الإشارة.
* تعزيز برامج الحماية الاجتماعية، وعلى رأسها برنامج “تكافل وكرامة”.

وفي هذا السياق، أكد رئيس اللجنة وأعضاؤها على ضرورة معالجة أوجه القصور، مشيرين إلى ما ورد بتقارير المجلس القومي لحقوق الإنسان بشأن معدلات الاستجابة للشكاوى، ومطالبين بتوضيح التحديات التي تواجه الوزارة في تعميم المكاتب الخدمية وتطبيق كود الإتاحة.

كما طرح السادة النواب عددًا من التساؤلات والمطالب، أبرزها:

* تقديم بيان تفصيلي بعدد المكاتب الخدمية على مستوى الجمهورية.
* تدريب وتأهيل العاملين على التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة.
* التأكد من جاهزية المباني الحكومية لاستقبالهم.
* إعادة النظر في نسبة الـ 5% لتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة.
* إصدار نشرات تعريفية بقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
* مراجعة شروط إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة.

وانتهى الاجتماع إلى عدد من التوصيات، من أبرزها:

* إعداد طلب مناقشة عامة بشأن تطبيق المادة الخامسة من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، خاصة ما يتعلق بمدة بطاقة الخدمات المتكاملة.
* موافاة اللجنة بالخطة المستقبلية والاستراتيجية لوزارة التضامن الاجتماعي في هذا الملف.
* تقديم بيان تفصيلي بالأرقام حول عدد المكاتب الخدمية المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة.
* موافاة اللجنة بإحصاءات الشكاوى الواردة للوزارة وآليات التعامل معها.

وتؤكد لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب استمرارها في متابعة هذا الملف الحيوي، انطلاقًا من دورها في تعزيز حقوق الإنسان وضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بكافة حقوقهم، بما يحقق مبدأ تكافؤ الفرص والدمج الكامل في المجتمع.

حقوق ذوي الإعاقة طاولة البرلمان النواب مراجعة بطاقات الخدمات

من الكوشة للنعش.. وفاة عروس داخل قاعة أفراح خلال حفل زفافها بالشرقية

الأرصاد : عودة الأمطار خلال الطقس غدا .. وتحذيرات من نشاط الأتربة

الكشف عن حقيقة وفاة فضل شاكر فى السجن.. تفاصيل

استعدوا لهجمة صيفية حارة .. حالة الطفس لمدة 6 أيام مقبلة

الفيزا سحبتها الماكينة.. إيه الأسباب والحل إيه؟.. خدمات

هبوط سريع الآن.. مفاجأة في أسعار الذهب بمصر

متابعة علمية دقيقة لظهور عروس البحر بالغردقة.. وتأكيدات بحمايتها دون تدخل مباشر

ضربة قوية لاتحاد العاصمة قبل مواجهة الزمالك في نهائي الكونفدرالية.. ماذا حدث؟

إنجاز جديد للبترول.. خفض زمن حفر الآبار 10 أيام وتوفير 500 ألف دولار بالصحراء الغربية

30 جنيها دفعه واحدة.. هبوط عنيف في أسعار البيض بالأسواق

وزيرة الإسكان تلتقي أعضاء مجلس الشيوخ لبحث مطالب المواطنين

مادة كيميائية في الأدوات المنزلية ومستحضرات التجميل تسبب تشوهات للأجنة.. دراسة تحذر

مادة كيميائية في الادوات المنزلية ومستحضرات التجميل تهدد نمو الأجنة
مادة كيميائية في الادوات المنزلية ومستحضرات التجميل تهدد نمو الأجنة
مادة كيميائية في الادوات المنزلية ومستحضرات التجميل تهدد نمو الأجنة

منتشر في البيوت المصرية.. أقوى 3 طرق للتخلص من الذباب

الذباب
الذباب
الذباب

أيقونة المخرج ريدلي سكوت على ملصق مهرجان كان 79

مهرجان كان 79
مهرجان كان 79
مهرجان كان 79

عادات يومية شائعة تدمر وضعية الجسم.. تسبب آلام الرقبة والظهر

عادات يومية تدمر جسمك بصمت
عادات يومية تدمر جسمك بصمت
عادات يومية تدمر جسمك بصمت

كواليس الأشهر الأخيرة.. وداعا حياة الفهد بعد رحلة فنية عامرة

هل يتعاقد الأهلي مع روبرتو فيرمينو؟

د. أمل منصور تكتب: الاحتواء.. هل هو فطرة أنثى أم مسؤولية رجل؟

أحمد عاطف آدم يكتب: الخصوصية في زمن العري الرقمي

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. ريهام العادلي تكتب : مصر العظيمة .. قوة التوازن وصوت الحكمة في زمن الأزمات العالمية

أحمد نجم يكتب: هرمز.. المضيق الحائر بين الفتح والإغلاق

