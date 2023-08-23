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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

السجن 10 سنوات لشخصين عثر بحوزتهما على 100 لفافة هيروين بأسيوط

الدائرة الثالثة عشر
الدائرة الثالثة عشر بمحكمة جنايات أسيوط

عاقبت الدائرة الثالثة عشر بمحكمة جنايات أسيوط شخصان "  بالسجن 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لكلا منهما ضبط بحوزتهما 100 لفافة هيروين و 16 كيس شابو وسلاح ابيض بقصد الاتجار بمركز أبوتيج .


صدر الحكم برئاسة المستشار حفني عبد الفتاح حفني رئيس المحكمة ، وعضوية المستشارين محمد عبد الحميد الزارع و حازم شوقي عقيل الرئيسان بالمحكمة، وأمانة سر صلاح تمام و أحمد عبد العال.


تعود وقائع القضية إلى ورود معلومات للنقيب أحمد ثمرات وإسلام إبراهيم مفتشي الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة أسيوط تفيد قيام " محمود . ح . ب " و " محمد . ع . ع " بالاتجار في المواد المخدرة متخذين من مسكنهم وملحقاته مسرحا لترويج نشاطهم الغير مشروع .


وبتقنين الإجراءات القانونية قاد النقيب أحمد ثمرات و إسلام إبراهيم مفتشي الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة أسيوط قوة من الشرطة استهدفت القبض على المتهمان وتفتيش مسكنهم وتمكنت القوة من ضبط المتهمان وبتفتيشهما عثر بحوزتهما على 100 لفافة لمخدر الهيروين و 16 كيس شابو كبير الحجم ومطواة وميزان حساس ومبلغ 1200 جنيه .

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بمواجهتهما بالمضبوطات اقروا بإحرازها المواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح بقصد الدفاع عن النفس وعن تجارتهما والميزان الحساس لضبط المواد المخدرة والمبلغ المالي من متحصلات الاتجار في المخدرات.

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