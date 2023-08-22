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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

السجن المشدد 6 سنوات لتاجر مخدرات والحبس عاما لعامل للتعاطي بأسيوط

الدائرة الثالثة عشر
الدائرة الثالثة عشر بمحكمة جنايات أسيوط

عاقبت الدائرة الثالثة عشرة بمحكمة جنايات أسيوط ، عاملين ، الأول بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لاتجاره في المواد المخدرة ، كما عاقبت المتهم الأول بالحبس لمدة شهر لحيازته سلاح ابيض ومعاقبة المتهم الثاني بالحبس لمدة عام لاتجاره في المواد المخدرة و غرامة 10 آلاف جنيه بمدينة أبوتيج .

صدر الحكم برئاسة المستشار حفني عبد الفتاح حفني رئيس المحكمة وعضوية المستشارين محمد عبد الحميد الزارع و حازم شوقي عقيل الرئيسان بالمحكمة، وأمانة سر صلاح تمام و أحمد عبد العال.

تعود وقائع القضية رقم 980 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة أبوتيج إلى ورود معلومات للنقيب أيمن نجيب معاون مباحث قسم شرطة أبوتيج تفيد قيام المتهمان " محمود . ع . ع " و " محمود . ت . ع " عاملان ، بالاتجار في المواد المخدرة .

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وبتقنين الإجراءات قاد النقيب أيمن نجيب معان مباحث قسم شرطة أبوتيج قوة من الشرطة السريين لضبط المتهمين وتفتيش مسكنهما وتمكنت القوة من ضبط المتهم الأول أمام منزله وبصحبته المتهم الثاني أثناء قيام المتهم الأول ببيع المواد المخدرة للمتهم الثاني وبتفتيشهما عثر بحوزة المتهم الأول على 33 لفافة بلاستيكية بداخلها مادة الهيروين المخدر وعثر بحوزة الثاني على 7 لفافات بلاستيكية بداخلها مادة الهيروين المخدر وبمواجهة الأول اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار ، وبمواجهة المتهم الثاني اعترف بشراء المواد المخدرة بقصد التعاطي .

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