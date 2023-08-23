نجم الأهلي يصل المغرب للانضمام إلى الوداد

كشف تقرير صحفي عن موقف الكونغولي والتر بواليا، مهاجم النادي الأهلي، وإمكانية انضمامه إلى فريق الوداد البيضاوي المغربي في انتقالات السوق الصيفي الجاري.

وذكرت صحيفة "هسبورت" المغربية، أن والتر بواليا، وصل إلى المغرب، خلال الساعات الماضية، من أجل إجراء محادثات مع إدارة الوداد الرياضي المغربي، للوصول إلى اتفاق والتوقيع على العقود والانضمام لصفوفهم.

وسبق وأن قام النادي الأهلي بإعارة والتر بواليا، إلى القادسية السعودي والسيلية القطري ومالاتيا سبور التركي.

ولم ينسجم والتر بواليا مع تلك الاندية ولم ينجح معهم مثلما كان في الأهلي، لكن إدارة القلعة الحمراء قررت رحيله حتى تستفيد ماديًا من الصفقة بالإضافة لإتاحة فرصة لضم محترف جديد.