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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

البورصة تخسر 5 مليارات جنيه في ختام تعاملات اليوم الأربعاء

البورصة المصرية
البورصة المصرية

اختتمت البورصة المصرية، تعاملاتها اليوم الأربعاء، بتراجع جماعي للمؤشرات تحت ضغط من مبيعات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة.

وخسر رأس المال السوقي 5 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.233 تريليون جنيه.

أداء إيجابي لمؤشرات البورصة بمنتصف تعاملات اليوم الثلاثاء

البورصة تربح 2 مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم الأحد


وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 0.46% ليغلق عند مستوى 18133 نقطة.

وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.54% ليغلق عند مستوى 21976 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.39% ليغلق عند مستوى 7591 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.98% ليغلق عند مستوى 3679 نقطة.

وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.92% ليغلق عند مستوى 5413 نقطة

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