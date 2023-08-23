البورصة تخسر 5 مليارات جنيه في ختام تعاملات اليوم الأربعاء

اختتمت البورصة المصرية، تعاملاتها اليوم الأربعاء، بتراجع جماعي للمؤشرات تحت ضغط من مبيعات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة.

وخسر رأس المال السوقي 5 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.233 تريليون جنيه.



وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 0.46% ليغلق عند مستوى 18133 نقطة.

وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.54% ليغلق عند مستوى 21976 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.39% ليغلق عند مستوى 7591 نقطة.



كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.98% ليغلق عند مستوى 3679 نقطة.

وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.92% ليغلق عند مستوى 5413 نقطة