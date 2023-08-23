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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

موتورولا تستعد لإصدار هاتف للفئة المتوسطة برامات 12 جيجا

موتورولا
موتورولا

تستعد شركة موتورولا  Motorola خلال الفترة القادمة للكشف عن هاتفين من الفئة متوسطة المدى المناسبة للشريحة المتوسطة من المشترين  وهي حاليا تعمل على وضع اللمسات الأخيرة على طرازي Moto G54 وMoto G84 المزودين بتقنية 5G وهي الهواتف التي بدأت بالفعل المواقع المتخصصة تنشر مواصفاتها التقنية وفقا لتسريبات.

من المتوقع أن يكون هاتف موتورولا  موتو G84 5G، الذي كان علامة استفهام كبيرة قبل بضعة أيام فقط، هو الأول الذي يكشف عنه النقاب على الأقل وفقًا للخبير التقني موكول شارما Mukul Sharma المطلع على الأمور داخل الشركة، والذي كتب تغريدة مؤخرا على تطبيق إكس أو تويتر سابقا يتوقع أن تطلق  موتورولا  هاتف Moto G84 5G "في السوق العالمي" في سبتمبر المقبل، ومن المرجح أن يتم الإعلان الرسمي عنه في الهند أولاً قبل أن يصل لباقي دول العالم.

موتورولا 

كشف شارما أيضا عن المواصفات العامة لـ Moto G84 5G ومن ضمنها أن الشاشة P-OLED بمعدل تحديث 120 هرتز 10 بت بحجم غير معروف وعدد كبير من ذاكرة الوصول العشوائي يصل إلى سعة 12 جيجابايت رام مقترنة بمساحة تخزين داخلية تبلغ 256 جيجابايت روم، وهي مواصفات مثيرة للإعجاب بالنسبة لهاتف متوسط المدى بكل هذا العدد من الرامات.

موتورولا تكشف عن هاتفها الجديد للشباب والفئة المتوسطة

موتورولا تشوق لهاتفها القادم Moto G54 مع مواصفات ممتازة وسعر مناسب

من ضمن المعلومات عن Moto G84 5G أنه تم إعداد تشطيب جلدي نباتي فئة "ممتازة" له مع  ألوان Viva Magenta لمساعدة هذا الهاتف القادم في التميز وأخذ مكانة خاصة به بين أفضل الهواتف ذات الميزانية المحدودة.

تشير التسريبات الأخرى إلى أن جهاز G84 سيتضمن كاميرا أساسية بدقة 50 ميجابكسل مزودة بميزة التثبيت البصري وحدات بكسل ضخمة تبلغ 2.0 ميكرون، وهي ميزة كانت في السابق تقتصر على الهواتف الرائدة فقط.

موتورولا Motorola جيجابايت رام ذاكرة عشوائية هاتف متوسط المدى

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