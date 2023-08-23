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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الإسكندرية يثمن جهود الحكومة في التعامل مع البعد البيئي وتغيرات المناخ

محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية وممثلي الأكاديمية العربية بديوان المحافظة

ناقش اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية اليوم، مع ممثلي الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، تدشين مبادرة لإقامة مسابقة بين شواطئ الإسكندرية في إدارة المخلفات، بالتنسيق مع وزارة البيئة، وذلك في إطار رؤية الدولة لمواجهة التغيرات المناخية. 

وخلال الاجتماع، قال اللواء محمد الشريف أنه في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، فإن المحافظة حريصة على إطلاق العديد من الفعاليات لمواجهة خطر التغييرات المناخية. 

وثمن المحافظ الجهود الوطنية التي تبذلها الحكومة المصرية للتعامل مع البعد البيئي وتغيرات المناخ في إطار رؤية مصر 2030 وتنفيذا للاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.

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وأكد محافظ الإسكندرية على أهمية تكثيف الحملات التوعوية واستخدام جميع وسائل الإعلام بمخاطبة وتوعية المواطنين بأهمية الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية.  

وأضاف أن المحافظة شهدت تطورا كبيرا في قطاع النظافة ممثلة في شركة نهضة مصر وذلك عن طريق زيادة أعداد صناديق القمامة وتكثيف الجمع الدوري بشوارع الإسكندرية.

من جانبه، أوضح الدكتور علاء عبد الباري نائب رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، أن المسابقة المقرر إقامتها بين شواطىء الإسكندرية لإدارة المخلفات والتي ستقام تحت محافظ الإسكندرية ووزارة البيئة، تأتي في إطار تنفيذ الأكاديمية لمشروع تومالي "اسهامات أنظمة إدارة المخلفات للسياحة المستدامة وحماية الأنظمة البيئية البحرية".

وأضاف أن مشروع تومالي يهدف إلى بناء شبكة دولية ومحلية لمعالجة المخلفات البيئية وتطوير وانشاء حلول مستدامة لإدارة المخلفات في قطاع السياحة بشمال افريقيا وكذلك حماية الأنظمة البيئية البحرية ليؤدي في النهاية الي تحسينات اقتصادية وصحية وبيئية.

جاء ذلك بحضور الدكتور سامح رياض رئيس جهاز شئون البيئة، وعبد الوهاب محمد مدير العام للسياحة والآثار، والمهندس محمد عبد اللطيف العضو المنتدب لشركة نهضة مصر، والمهندسة نيفين الليثي مسئول ملف التغيرات المناخية بالمحافظة.

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