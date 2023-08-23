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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

النصر لم يتحقق بعد.. الرئيس الأوكراني يقر بارتكاب أخطاء كارثية خلال الحرب

فولوديمير زيلينسكي
فولوديمير زيلينسكي

قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأربعاء، إنه ارتكب ما يكفي من الأخطاء خلال العام ونصف العام الماضيين، دون أن يحدد تلك الأخطاء.

وأجاب زيلينسكي على سؤال حول انتصاره الرئيسي وخطئه خلال العملية الروسية، في مؤتمر صحفي: "لم يتم تحقيق النصر الرئيسي بعد، ولكن كان هناك ما يكفي من الأخطاء".

وفي وقت سابق من اليوم، قال زيلينسكي، إن الجيش الأوكراني سيحاول تطوير الهجوم المضاد.

وقال زيلينسكي، في مؤتمر صحفي بكييف: “فيما يتعلق بالهجوم المضاد.. دعونا نلقي نظرة على النتيجة، أنا أؤمن بقوتنا، الجميع يريده أن يكون أسرع، ونحن نعمل بأفضل ما في وسعنا”.

كما أكد زيلينسكي، أنه لا ينوي التنازل عن أراضي أوكرانيا مقابل الانضمام لحلف شمال الأطلسي “الناتو”، قائلا إن “التنازل عن أراضي أوكرانيا مقابل الانضمام لحلف الناتو، ليس صحيحا، بل استفزازا مصطنعا”.

واعترف أن نتيجة الانتخابات الأمريكية ستؤثر على دعم واشنطن لكييف، مشيرا إلي أنه يعتزم بذل كل ما في وسعه حتى لا يضعف هذا الدعم.

وقال الرئيس الأوكراني، في مؤتمر صحفي بكييف: "أنتم ستواجهون عامًا صعبًا للغاية، عامًا انتخابيًا، سيكون لهذا بالتأكيد تأثير على الدعم لأوكرانيا، ويمكن أن يؤثر إيجابًا وسلبًا، ومن جانبنا، سنفعل كل شيء حتى نتمكن من التأكد أن الدعم الأمريكي لا يتناقص”.

كما تعهد زيلينسكي، خلال مؤتمر دولي بشأن شبه جزيرة القرم التي سيطرت عليها روسيا وضمتها في 2014، بإنهاء سيطرة روسيا علي شبه جزيرة القرم.

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وقال الرئيس الأوكراني، إن الهجوم المضاد للقوات الأوكرانية «صعب للغاية»، مشيرا إلي أن القوات المسلحة الأوكرانية احتفظت بوتيرة التقدم.

وأضاف: "نرى في أي الاتجاهات نسير قدما، لكن الأمر صعب للغاية بالنسبة لنا، لتواجد آلاف الألغام".

وأوضح زيلينسكي أن “الجنود الأوكرانيين يتقدمون، ولكن شيئا فشيئا".

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