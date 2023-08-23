الجيش الأوكراني يطالب زيلينسكي بتكثيف التعبئة.. ماذا يحدث؟

قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأربعاء، إن القيادة العسكرية الأوكرانية تريد تعبئة المزيد من الناس.

وقال زيلينسكي، في مؤتمر صحفي في كييف: "لأكون صادقا، لجأ الجيش إليّ لإعطائي الفرصة لتعبئة المزيد.. لا أستطيع أن أخبركم بأي شيء آخر بعد”.

وفي وقت سابق من اليوم، تعهد زيلينسكي، خلال مؤتمر دولي بشأن شبه جزيرة القرم التي سيطرت عليها روسيا وضمتها في 2014، بإنهاء سيطرة روسيا علي شبه جزيرة القرم.

وقال الرئيس الأوكراني، إن الهجوم المضاد للقوات الأوكرانية «صعب للغاية»، مشيرا إلي أن القوات المسلحة الأوكرانية احتفظت بوتيرة التقدم.

وأضاف: "نرى في أي الاتجاهات نسير قدما، لكن الأمر صعب للغاية بالنسبة لنا، آلاف الألغام".

وأوضح زيلينسكي أن “الجنود الأوكرانيين يتقدمون، ولكن شيئا فشيئا".