تصعيد خطير.. زيلينسكي يتعهد بإنهاء سيطرة روسيا على شبه جزيرة القرم

تعهد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأربعاء، بإنهاء سيطرة روسيا علي شبه جزيرة القرم.

جاءت تصريحات زيلينسكي خلال مؤتمر دولي بشأن شبه جزيرة القرم التي سيطرت عليها روسيا وضمتها في 2014.

وفي وقت سابق من اليوم، قال زيلينسكي إن الهجوم المضاد للقوات الأوكرانية «صعب للغاية»، مشيرا إلي أن القوات المسلحة الأوكرانية احتفظت بوتيرة التقدم.

وقال الرئيس الأوكراني، في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الفنلندي، بيتري أوربو، في كييف: "نرى في أي الاتجاهات نسير قدما، لكن الأمر صعب للغاية بالنسبة لنا، آلاف الألغام".

وأوضح أن “الجنود الأوكرانيين يتقدمون، ولكن شيئا فشيئا".