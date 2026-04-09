لتعذر الحضور.. تأجيل محاكمة عاطل حرق شقة أحد أقاربه في الشرابية

قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل محاكمة عاطل لاتهامه في اشعال النار وحرق شقة أحد أقاربه بسبب خلافات بينهما، في الشرابية إداريا لتعذر حضور المتهم من محبسه.



تفاصيل الواقعة

تلقت مباحث قسم شرطة الشرابية، بلاغًا من شرطة النجدة، يفيد بنشوب حريق في إحدى الشقق السكنية بدائرة القسم، وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث.





وبالانتقال وسؤال مالك الشقة، أفاد بتضرره من أحد أقاربه واتهمه بإشعال النار عمدًا في شقته بسبب خلافات بينهما.





وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت مباحث قسم شرطة الشرابية من القبض على المتهم، وتبين أنه (محمد.ع)، عاطل محبوس، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بقصد الانتقام من المجني عليه.