حقل أفروديت القبرصي يوقع اتفاقا لتوريد الغاز الطبيعي إلى مصر لمدة 15 عاما

قالت شركة نيوميد إنرجي الشريكة في حقل أفروديت البحري القبرصي اليوم الخميس إن الحقل ‌وقع اتفاقا لمدة 15 عاما لبيع الغاز الطبيعي إلى الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس).

وأضافت الشركة أن مذكرة شروط ملزمة جرى توقيعها لبيع جميع كميات الغاز الطبيعي القابلة للاستخراج من مكمن ⁠أفروديت إلى إيجاس. وأضافت أن مدة الاتفاق يمكن تمديدها لخمس سنوات إضافية.

وقال متحدث باسم الرئاسة القبرصية آنذاك إن الاتفاق غير الملزم سيشكل أساسا يمكن للبلدين أن يتفاوضا على أساسه بشأن المزيد من الاتفاقات لاستغلال احتياطيات قبرص.

وأضاف مسؤول حكومي ‌قبرصي ⁠آخر أن الاتفاق سيسمح للبلدين بالتفاوض على بيع الغاز الطبيعي إلى مصر أو إلى الشركات المملوكة للدولة في مصر من حقلي كرونوس وأفروديت البحريين التابعين لقبرص.

ويقول مسؤولون ⁠قبرصيون إنهم ربما في وضع يسمح لهم ببدء استخراج الغاز من حقل كرونوس في عام 2027 أو 2028.