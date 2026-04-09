بعد إحالته للمفتي.. الحكم على المتهم بإنهاء حياة صهره

تصدر محكمة جنايات دمنهور، السبت 11 أبريل 2026، الحكم على المتهم بقتل أحد أصهاره في مدينة كفر الدوار بعد إحالة أوراقه إلى مفتى الجمهورية لاستطلاع الرأي الشرعي في إعدامه.

يصدر الحكم برئاسة المستشار أسامة محمد أمين غازى، وعضوية المستشارين أنس اسماعيل مصطفى وأحمد على مرسى، ومصطفى حسين فاضل.



وكانت مستشفى كفر الدوار العام استقبلت جثمان شريف عجمي جثة هامدة إثر إاصابته بطعنات نافذه من قبل أحد اصهاره.

وجاء في أمر الإحالة للنيابة العامة أن المتهم "أح .ح .ع" 20 سنة، مقيم بمدينة كفر الدوار، قتل عمدًا المجني عليه شريف عجمي الفضالي مع سبق الإصرار والترصد، لوجود خلاف سابق بينهما.