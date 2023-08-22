خلافات تنذر بكارثة.. زيلينسكي يتهم زالوجني بالتسبب في فشل الهجوم المضاد

قال المحلل السابق لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية، لاري جونسون، إن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اتهم القائد الأعلى للقوات المسلحة الأوكرانية، فاليري زالوجني، بفشل الهجوم الأوكراني المضاد.

وقال جونسون: "على الرغم من أن زالوجني لا يزال يقود القوات، إلا أن زيلينسكي انتقده واتهمه بفشل الجيش الأوكراني في هذا الهجوم المضاد".

وأضاف أن “قرار السلطات بعدم السماح للصحفيين الأجانب بالتوجه إلى الجبهة يكشف عن هزيمة القوات المسلحة الأوكرانية، بحيث لا تستطيع وسائل الإعلام أن تظهر للجميع مدى سوء الأمور بالنسبة للجيش الأوكراني علي خط المواجهة”.

وفي وقت سابق من اليوم، ذكرت صحيفة "تيمبس" السويسرية، أن كييف منعت الصحفيين الأجانب من التواجد في الخطوط الأمامية، ربما بسبب ارتفاع معدلات الضحايا وعدم وجود نتائج هجومية.

وأوضحت الصحيفة أن "التواجد على خط المواجهة أصبح محظورًا تمامًا الآن، ما لم يكن لديهم إذن كتابي من القائد الأعلى للقوات المسلحة فاليري زالوجني".

وأضافت أن التوجيه الخاص بتقييد الوصول إلى خط الاتصال دخل حيز التنفيذ دون سابق إنذار.