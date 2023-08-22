تسبب في فوضي بأوكرانيا.. إيلون ماسك يعاقب زيلينسكي

أوقف الملياردير الأمريكي ومؤسس شركة “سبيس إكس”، إيلون ماسك، محطات اتصالات ستارلينك المنقولة إلى الجيش الأوكراني، بعد أن رد الرئيس فولوديمير زيلينسكي، سلبا على خطة رجل الأعمال لتسوية سلمية للصراع في البلاد.

في أكتوبر من العام الماضي، كتب ماسك على تويتر أنه يشك في إمكانية انتصار أوكرانيا في حالة نشوب حرب واسعة النطاق مع روسيا، ودعا الأطراف إلى السلام، وعرض رؤيته لتسوية النزاع.

افترضت الخطة إعادة الاستفتاء في دونباس تحت إشراف الأمم المتحدة، والحفاظ على شبه جزيرة القرم كجزء رسمي من روسيا، كما كان منذ عام 1783، وضمانات إمدادات المياه لشبه جزيرة القرم والوضع المحايد لأوكرانيا.

وردا على ذلك، اتهمه زيلينسكي بالتعاطف مع روسيا.

وحسب صحيفة “ نيويوركر”، الأمريكية، فإنه في أحد الأيام، وجدت القوات الأوكرانية في الاتجاه الجنوبي للجبهة نفسها فجأة دون اتصال.

وقال جندي يدعى نيكولاي للصحيفة: “كنا قريبين جدا من خط الاتصال وعبرنا هذه الحدود. بعد ذلك ، توقف ستارلينك عن العمل. كانت العواقب فورية. انقطع الاتصال وعزلت الوحدات".

وفقا للجندي الأوكراني، كان على القادة الأوكرانيين التحرك في ساحة المعركة للقبض على فرقة الراديو واستعادة الاتصال.

وقال إنه نتيجة لإغلاق ستارلينك، بدأت الفوضى في الجيش الأوكراني.