عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تسبب في فوضي بأوكرانيا.. إيلون ماسك يعاقب زيلينسكي

صدى البلد

أوقف الملياردير الأمريكي ومؤسس شركة “سبيس إكس”، إيلون ماسك، محطات اتصالات ستارلينك المنقولة إلى الجيش الأوكراني، بعد أن رد الرئيس فولوديمير زيلينسكي، سلبا على خطة رجل الأعمال لتسوية سلمية للصراع في البلاد.

في أكتوبر من العام الماضي، كتب ماسك على تويتر أنه يشك في إمكانية انتصار أوكرانيا في حالة نشوب حرب واسعة النطاق مع روسيا، ودعا الأطراف إلى السلام، وعرض رؤيته لتسوية النزاع.

افترضت الخطة إعادة الاستفتاء في دونباس تحت إشراف الأمم المتحدة، والحفاظ على شبه جزيرة القرم كجزء رسمي من روسيا، كما كان منذ عام 1783، وضمانات إمدادات المياه لشبه جزيرة القرم والوضع المحايد لأوكرانيا.

وردا على ذلك، اتهمه زيلينسكي بالتعاطف مع روسيا.

وحسب صحيفة “ نيويوركر”، الأمريكية، فإنه في أحد الأيام، وجدت القوات الأوكرانية في الاتجاه الجنوبي للجبهة نفسها فجأة دون اتصال.

وقال جندي يدعى نيكولاي للصحيفة: “كنا قريبين جدا من خط الاتصال وعبرنا هذه الحدود. بعد ذلك ، توقف ستارلينك عن العمل. كانت العواقب فورية. انقطع الاتصال وعزلت الوحدات".

كارثة وشيكة.. ضابط بالجيش الأوكراني يوبخ زيلينسكي بسبب قرار شن الهجوم المضاد

زيلينسكي يعلن عودته إلى أوكرانيا بمجموعة من المفاجآت.. تفاصيل

وفقا للجندي الأوكراني، كان على القادة الأوكرانيين التحرك في ساحة المعركة للقبض على فرقة الراديو واستعادة الاتصال.

وقال إنه نتيجة لإغلاق ستارلينك، بدأت الفوضى في الجيش الأوكراني.

زيلينسكي فولوديمير زيلينسكي ستارلينك سبيس إكس إيلون ماسك الجيش الأوكراني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

12 قرارا عاجلا من وزير التربية والتعليم بشأن العام الدراسي الجديد

شوبير يزف خبرا سارا لجماهير الأهلي

متحور كورونا الجديد في مصر رسميا.. 24 إجراء لمواجهة EG.5

التفاصيل الكاملة لأول حالتين مصابتين بمتحور كورونا الجديد في مصر ..خاص

عواصف خلال ساعات| الأرصاد تحذر مواطني هذه المحافظات من الرمال والأتربة

ساعات وتتم الصفقة.. تفاصيل اقتراب محمد صلاح من الانتقال لاتحاد جدة

رسالة مؤثرة من خالد الغندور لمجلس الزمالك المؤقت الجديد

تخطت 100%.. ارتفاع أسعار الإيجارات السكنية |التفاصيل الكاملة

موضوعات متعلقة

وزير الخارجية العراقي يعلن نتائج لقائه مع نظيره التركي في بغداد

أوكرانيا تعلق على إعلان روسيا تدمير زورقا عسكريا قرب جزيرة الأفعى

زيلينسكي يعلن عودته إلى أوكرانيا بمجموعة من المفاجآت.. تفاصيل

البيت الأبيض يعلن عن مفاجأة بشأن الصراع في أوكرانيا

قمة بريكس.. رئيس البرازيل يكشف مفاجأة بشأن إنشاء عملة موحدة والتخلص من الدولار

ليست منافس.. أول تعليق من الولايات المتحدة على قمة البريكس في جوهانسبرج

إيران: الاستعدادات جارية لاستقبال الملك سلمان في طهران

أول تعليق أمريكي على قمة بريكس في جنوب أفريقيا

ترشيحاتنا

وزير الخارجية التركي: سيتم تشكيل لجنة مشتركة دائمة بشأن المياه مع العراق

محافظة القاهرة: إنشاء 6 أسواق جملة لتوفير الوقت والتكلفة على المواطنين

بعد توجيهات الرئيس|الأرز والذرة والقمح.. فرص نجاح مصر في تحقيق الاكتفاء الذاتي

مرتزق أمريكي يقاتل في أوكرانيا يترك رسالة غريبة قبل موته

%59.2 للحقوق 60.1% للآداب و55% للتربية.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2023

سجدت لله شكراً.. منى عبد الغني تحكي تفاصيل نجاة ابنها من الموت

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بلاش سلام باليد.. نصائح هاني الناظر لتجنب الإصابة بمتحور كورونا الجديد

مش وهم.. اكتئاب الصيف حقيقة ويزيد حالات الوفاة أكثر من الشتاء

بسعر خرافي.. آيتن عامر تثير الجدل بجمبسوت كشف إنقاص وزنها

صاحب أغنية أعملك إيه حيرتني.. حكيم أبرز الحاضرين لعزاء الفنان الراحل أحمد الشوكي

فيديو

8 ملايين دينار وخاتم ذهب..أب وأم يعرضان طفلهما للبيع والاستخبارات العراقية تتحرك «فيديوجراف»

سوبر ماريا ماتت.. قصة وفاة فتاة تهز السوشيال ميديا «فيديوجراف»

وظائف مميزة في شركة الكهرباء | اعرف الشروط والتفاصيل

كويتية تعثر على هاتف بوضعية التصوير في حمام السيدات.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: صناعة الحضارة وبناء الطفل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : سيوة.. حيث ينطلق الجمال

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الموظف البيروقراطي

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

اﻟﻤﺰﻳﺪ