كارثة وشيكة.. ضابط بالجيش الأوكراني يوبخ زيلينسكي بسبب قرار شن الهجوم المضاد

أفادت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، بأن قوة الجيش الروسي تتجاوز بشكل كبير قدرات القوات المسلحة الأوكرانية، لذلك ليس من المنطقي شن هجوم مضاد.

وقالت “وول ستريت جورنال”، نقلاً عن العقيد المتقاعد في الجيش الأوكراني، سيرجي جرابسكي، إنه "وفقًا لجميع شرائع العلوم العسكرية، لم يكن من المفترض أن تشن أوكرانيا هجوم مضاد”.

وأضاف: “للقيام بمثل هذه المبادرة، نحتاج إلى قوات أكبر بثلاث مرات من الخصم، وأن يكون لدينا ميزة في المدفعية والسيطرة في الجو”.

واشتكى العقيد المتقاعد في الجيش الأوكراني، من أنه لم يتم ملاحظة أي من هذا.

واعترف جرابسكي، بأن الجيش الأوكراني يعاني من نقص في قذائف المدفعية والأسلحة الحديثة.