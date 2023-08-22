مستشار زيلينسكي: ارسال طائرات F-16 يقلل من مخاطر توسع الحرب في أوكرانيا

قال ميخايلو بودولياك، أحد كبار مستشاري الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن الالتزام الذي تعهدت به بعض الدول الأوروبية بالتبرع بطائرات مقاتلة من طراز F-16 لأوكرانيا سيساعد في تقليل خسائر البلاد وتهدئة الصراع، وفق ما ذكرت صحيفة الجارديان البريطانية.

وغرد بودولياك على موقت إكس:" إن نقل الطائرات المقاتلة (F16) إلى أوكرانيا يتعلق في المقام الأول بالفهم الكامل من قبل الدول المانحة (دول الشمال) للطبيعة العامة للحرب، وهذه المرحلة بالذات".

واعتبر أن الأمر يصل إلى حد خفض التصعيد، والحد بشكل كبير من مخاطر توسع الحرب، وتسريع النهاية العادلة، وتحسين العمليات الهجومية، وزيادة فعالية تدمير مجموعات القتال الروسية.

وذكر أن البلدان هذه، أوكرانيا تظهر أنها مهتمة بشدة بحماية القانون الدولي والديمقراطية والعدالة وكل هذا لن يكون ممكنا إلا إذا هُزمت روسيا هزيمة ساحقة.

أعلنت هولندا والدنمارك يوم الأحد أنهما ستتبرعان بما يصل إلى 61 طائرة مقاتلة من طراز F-16 بينهما بمجرد الانتهاء من تدريب الطيارين بشكل مُرض.

وحذرت روسيا من أن تزويد أوكرانيا بالطائرات لن يؤدي إلا إلى تصعيد الحرب.

ونشر الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، صورة لنفسه مع رئيس صربيا، ألكسندر فوتشيتش، قائلًا إن الاثنين أجريا محادثة "مفتوحة وصادقة" في قمة أوكرانيا والبلقان.

