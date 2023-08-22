زيلينسكي يعلن عودته إلى أوكرانيا بمجموعة من المفاجآت.. تفاصيل

قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء، إنه سيعود إلى بلاده بدعم سياسي جديد واتفاقات جديدة، بعد اختتام رحلة عبر أوروبا.

وقال زيلينسكي، في خطابه المسائي: “إننا نعود إلى الوطن بدعم سياسي جديد واتفاقات جديدة. ويؤكد الجميع بوضوح على وحدة أراضي أوكرانيا”.

وأضاف: “ستكون هناك طائرات لأوكرانيا. وسيكون لدينا مركبات مدرعة إضافية. وسنعزز الدفاع الجوي والاقتصاد وصادراتنا والتكامل الأوروبي والأوروبي الأطلسي”.

وقال زيلينسكي، إنه “تمت مناقشة حماية طرق التصدير عبر البحر الأسود ومن خلال ممرات التضامن البرية في جميع الاجتماعات تقريبًا”.