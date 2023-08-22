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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

دون سابق إنذار.. أوكرانيا تمنع الصحفيين الأجانب من التواجد على الجبهة

حرب أوكرانيا
حرب أوكرانيا

ذكرت صحيفة "تيمبس" السويسرية، أن كييف منعت الصحفيين الأجانب من التواجد في الخطوط الأمامية، ربما بسبب ارتفاع معدلات الضحايا وعدم وجود نتائج هجومية.

وأوضحت الصحيفة أن "التواجد على خط المواجهة أصبح محظورًا تمامًا الآن، ما لم يكن لديهم إذن كتابي من القائد الأعلى للقوات المسلحة فاليري زالوجني".

وأضافت أن التوجيه الخاص بتقييد الوصول إلى خط الاتصال دخل حيز التنفيذ دون سابق إنذار.

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وتابعت: "يرجع ذلك إلى حقيقة أنه في ساحة المعركة وكجزء من الهجوم المضاد الذي بدأ في أوائل يونيو، دارت المعارك مع سقوط العديد من الضحايا، ولم تتمكن القوات الأوكرانية من اختراق الدفاعات الروسية".

كييف أوكرانيا فاليري زالوجني

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