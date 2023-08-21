بقنابل يدوية مضادة للدبابات.. القوات الروسية تصد هجوما أوكرانيا خطيرا على باخموت

قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأثنين، إن قوات المظلات الروسية صدت هجوما أوكرانيا على الضواحي الغربية لمدينة باخموت في أوكرانيا.

وأوضحت الدفاع الروسية في بيان لها: "صدت قوات المظليين هجوما للقوات الأوكرانية على المشارف الغربية لمدينة باخموت".

وأشار البيان إلى أن الطائرات بدون طيار التابعة للقوات الروسية اكتشفت تحركات عدة مجموعات مشاة أوكرانية باتجاه مواقعنا، مما سمح للعدو بالوصول إلى نقطة معينة والاستيلاء على منطقتين غابات، وفتح المظليون النار على الوحدات الأوكرانية المتقدمة باستخدام قاذفات قنابل يدوية مضادة للدبابات.

وبحسب وزارة الدفاع الروسية، استُهدف المقاتلون الناجون بقاذفة قنابل آلية من طراز AGS-17 Plamya ومدفع رشاش من طراز Kord عيار 12.7 ملم.

وتم صد الهجوم الأوكراني وقتل معظم القوات الأوكرانية المشاركة في الهجوم.